ZVEZDA PREMIJER LIGE NAPRAVIO SKANDAL: Jednoj devojci napravio dete i kleo se na večnu ljubav, drugu OŽENIO! Platio joj da ĆUTI!

Ona je odlučila da progovori o svemu, ali njegovo ime za sada nije objavljeno.

Žakelin navodno zatrudnela sa neimonovanim fudbalerom i sada ima njegovu devetomesčnu ćerku, dok je on u braku sa drugom ženom.

"Stalno mi je slao poruke, čak i za vreme njegovog venčanja. Raskinula sam s njim one noći kada se oženio jer je to bilo previše za mene", ispričala je Žakelin i nastavila:

"Zakleo mi se na večnu ljubav, napisao je da će me voleti do kraja života. Rekao mi je da ću imati svoj stan i da ga nikada neću napustiti. Da bi se iskupio, platio mi je dve sedmice odmora u hotelu s pet zvezdica s najboljim prijateljem, dok je trajalo njegovo venčanje".

Iako se venčao sa drugom, fudbaler je neprestano želeo biti sa Žakelin

" On je odjednom prestao da mi se javlja, kao da nikada nisam ni postojala i kao da se nismo ni poznavali. Nije nazvao da me pita kako sam i kako je dete, jesam li sama, s porodicom, imam li koga... Mislila sam da sam u bajci, ali mi se sve pretvorilo u noćnu moru. Depresija me toliko pogodila da sam ostala bez posla. Srce mi je slomljeno. Najviše sam volela osobu koja me uništila. Nije mi čak ni pružio nikakvu finansijsku pomoć sve do nedavno kada mi je dao određeni iznos kako bih o svemu ćutala i kako na bilo koji način ne bih urgozila njegovu karijeru" rekla je Žakelin.