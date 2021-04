VLAHOVIĆ SMUVAO ĆERKU MILETA KITIĆA: Odlepio za lepom pevačicom koja je SLABA NA FUDBALERE! Evo s kojim nemačkim igračem je bila

Reprezentativac Srbije Dušan Vlahović uplovio je u emotivnu vezu sa pevačicom Elenom Kitić, ćerkom Mileta Kitića i Marte Savić.

"Elena i Dušan upoznali su se preko zajedničkih prijatelja koji često, kada se prisete njihovog prvog susreta, kažu da se odmah osetila privlačnost i hemija među njima. Tada su razmenili brojeve telefona i zapratili se na društvenim mrežama. Vrlo brzo odlučili su da uđu u vezu", otkriva izvor lista "Alo".

Dušan je igrač Fiorentine, trenutno živi u Firenci i zbog njegovih profesionalnih obaveza ovaj mladi par je više vremena odvojen.

"S obzirom na to da su od početka znali da će više vremena provoditi odvojeno nego zajedno, oboje su rešili da se opuste i prepuste međusobnom poverenju, te im ne pada teško da broje dane do narednog viđanja. Redovno se dopisuju i pričaju preko video poziva, mada je Elena ta koja više trpi, često ne spava i čeka da on završi sa svojim obavezama kako bi razgovarali" ističe izvor.

foto: EPA

Zanimljivo, pevačica je starija od srpskog golgetera, ali im ta mala razlika u godinama ne pravi problem.

"Elena je starija od njega nešto manje od tri godine i često govori da joj on odgovara više nego stariji momci s kojima je pre bila. Imaju slične navike, oboje su maksimalno posvećeni karijerama, a vreme koje provode zajedno koriste, između ostalog, za planiranje budućnosti. Ona ima želju da se preseli kod njega u Italiju jer voli inostranstvo. U Beogradu je prepoznatljiva gde god se pojavi, što je nekada umara".

Roditelji oduševljeni Mile Kitić i Marta Savić odmah su podržali svoju naslednicu. "Eleni je bitna podrška njenih roditelja, zato sa njima deli sve i trudi se da sluša njihove savete. Kada im je saopštila ko joj je dečko, Marta i Mile su oduševljeno reagovali i rekli joj da je podržavaju jer se na njoj vidi da je srećna", otkriva izvor.

Slaba na fudbalere Elena Kitić je na početku svoje muzičke karijere bila u vezi sa Adnanom Hafizom, 23-godišnjim nemačkim fudbalerom, koji ima portugalsko poreklo. foto: Printskrin Često je objavljivala njihove zajedničke fotografije na društvene mreže, a nakon raskida je obrisala sve zajedničke objave. Pevačica nikada nije javno govorila o svojoj vezi sa fudbalerom. foto: Instagram

Kurir sport/Alo