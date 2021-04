MAMIĆ PONOVO PODIGAO PRAŠINU! Kontroverzni Hrvat diže TUĐMANA u nebesa: Bio je u pravu! Kad se rušila Jugoslavija...

Nekadašnji prvi čovek Dinamo Zagreba, kontroverzni Zdravko Mamić, ponovo je podigao buru u regionu.

Tvorac modernog Dinama je u popularnom podkastu "Inkubator" hvalio ideju bivšeg predsednika Hrvatske Franje Tuđmana.

foto: Youtube/Printscreen

Mamić je istakao da bi voleo da je Dinamo zadržao ime Kroacija, koje je ovaj klub nosio dok je Tuđman bio na vlasti.

"Danas smatram da se Dinamo trebalo da se zove Kroacija i da je Tuđman bio u pravu. Nisam populista. Rastao sam s Dinamom, ginuo sam za klub. Volim Dinamo i to ime, ali znam da je ime Dinamo od '45, jer su komunisti tada celom Evropom davali klubovima ime Dinamo. To je istorijska činjenica", kaže Mamić i dodaje:

"To što Dinamo nikada nije bio komunistički to je drugi par opanaka. Uvek je bio hrvatski. Komunisti su mu oduzeli ime Građanski i stavili ime Dinamo. Takođe, kada se rušila Jugoslavija '89. i '90. BBB-i su vikali sa severne tribine 'Građanski, Građanski' i Stipe Šuvar. Onda je zbog kompromisa nastala najveća glupost HAŠK Građanski. Da je Tuđman tada rekao Kroacija i to bi bilo najbolje. Ili da je rekao Građanski to bi bila istorijska istina jer je Dinamo sledbenik Građanskog. I danas bi bio za Kroaciju kada znam za Tuđmanovu ideju jer tada niko nije znao za Hrvatsku tada".

Kurir sport