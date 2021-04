NAPADAČ ČUKARIČKOG PUCA OD OPTIMIZMA Jovanović: Bićemo još bolji u finišu sezone!

Dugo je Čukarički čekao Đorđa Jovanovića, napadač povratnik iz inostranstva pravo igranja za Brđane stekao je tek u prolećnom delu sezone, iako je na Banovom brdu od oktobra prošle godine. S obzirom da je po isteku prelaznog roka moguće registrovati samo jednog igrača sa „čistim“ papirima, a to je već bio Srđan Mijailović, Jovanović je vredno tenirao, odradio zimske pripreme u Turskoj, i čekao priliku.

U klubu su imali vere u bivšeg igrača Partizana, Kartagene, Lokerena i Kadiza, a Jovanović im je to vratio na najbolji mogući način. U deset mečeva postigao je već šest golova, zanimljivo u tri duela pogađao je po dva puta. Činio je to na gostovanju Radu (2:0), kao i na domaćem terenu protiv Metalca (2:0) i Spartaka (5:1).

- Zaista je bilo dobro protiv Subotičana. Dali smo pet golova po prvi put od kako sam u klubu, ubedljivo pobedili, povećali razliku na četvrtom mestu. Iskreno, od nas se sada očekuje da igramo još bolje, pre svega ka napred, ali i da zadržimo nivo kvaliteta u odbrani i da se polako spremamo za takmičenje u Evropi – zadovoljno je konstatovao Đorđe Jovanović.

Napadač belo-crnih je istakao da ipak ima još da se igra do potvrde tog mesta u kvalifikacijama za Ligu Konferencija.

- Nije gotovo, ali smatram da je prednost velika i da ne bi smelo da nam izmakne mesto u Evropi. Naravno, postoji opcija da Kup osvoji Radnik, ali ne verujem da će se to dogoditi u konkurenciji Crvene zvezde, Partizana i Vojvodine. Opet, mi ćemo se do kraja truditi da stignemo do treće pozicije i da se dodatno osiguramo, ako to bude bilo moguće.

Malo je nedostajalo da Jovanović protiv Spartaka postigne het-trik. Imao je tri sjajne prilike na meču, prve dve je iskoristio, ne i treću posle maestralnog dodavanja Kovača u finišu prvog poluvremena.

- Bilo mi je krivo, bio sam ljut na sebe. Prve dve situacije kad sam davao goloce su bile i teže od te. Mislio sam posle pasa Kovača da imam „igrača na leđima“, zbog toga sam i gledao da što pre šutnem. Ubrzo posle tog promašaja smo primili gol, i to u poslednjim sekundama prvo poluvremena, u kojem smo apsolutno dominirali. Ali, srećom, nastavili smo sa odličnom igrom u drugom poluvremenu, brzo dali golove i rešili utakmicu.

Čukarički je „vratio dug“ iz jesenjeg dela sezone Spartaku, već u utorak (18 časova) u Novom Sadu imaće priliku da isto učini protiv Proletera, koji ih je savladao na Banovom brdu (2:1).

- Nisam još bio u Čukaričkom kad smo izgubili tu utakmicu, došao sam odmah posle tog poraza. U formi smo, na svakom meču, pa i u Novom Sadu, idemo na pobedu. Uz uvažavanje rivala, naš cilj je da pružimo što je moguće bolju igru, i da donesemo tri boda.

Možemo li da očekujemo da ćete ponovo postići dva gola na „Karađorđu“?

- Dva, ili nijedan – našalio se Jovanović, koji je potom dodao:

- Ovo mi je do sada najbolja sezona u karijeri, iako sam odigrao tek deset utakmica. Ali, i prva u kojoj sam dobio šansu u kontinuitetu. Nije mi bilo lako tokom jeseni kad nisam imao pravo nastupa, ekipa krene u karantin, sutradan utakmica, a ja kod kuće. Još devet mečeva je pred nama, trudiću se da postignem što više golova, i da na taj način pomognem ekipi da ostvari ciljeve.

A Čukarički je vrlo blizu cilja, odnosno plasmana u međunarodna takmičenja posle godinu dana pauze.

- Za to se borimo čitave sezone. Ipak su utakmice u Evropi neki drugi, viši nivo. Igrao sam već sa Partizanom protiv Skenderbega, kijevskog Dinama, a imam i iskustva iz inostranstva. Pored toga, Čukarički je tokom priprema pobeđivao Soči i maribor, upravo na tim mečevima ekipa je pokazala da je spremna da igra na evropskom nivou – zaključio je Jovanović, koji je ovog proleća gol za Čukarički postizao na svakih 119 minuta.

