VOLEO JE ZVEZDU I DIVIO SE ŠEKULARCU Tozovac je ovako pričao o OMILJENOM KLUBU

IN MEMORIAM

Tozovac je rođen je u Kraljevu 1936. godine, od oca Svetozara Toze Živkovića, a po kojem je i dobio nadimak, i majke Budimke. Oktobra 2012. dobio je diplomu zaslužnog građanina grada Kraljeva.

Takođe, poznata je i njegova navijačka starst prema Crvenoj zvezdi čije mečeve je redovno pratio.

U intervjuu za Kurir koji je dao 2018. godine pričao je o svojoj ljubavi prema crveno-belima.

"Od kada sam još na zemljanom terenu, pedesetih godina prošlog veka gledao Rajka Mitića. Tada se rodila ljubav, koja traje i danas, sa tim što danas manje pratim, odnosno ne idem na stadion. Da ti sine, dočaram to vreme. To nije bila Marakana, ona je došla kasnije. To je bila neka šljaka, ali je gledalaca bilo mnogo i svi su dolazili da gledaju Mitića. Mnogo su daleko te godine", otkrio je legenadrni Tozovac pre tri godine, ali uprkos tome što je zbog Rajka zavoleo Zvezdu, omiljeni fudbaler je ipak bio - Šekularac.

"Da budem iskren. Mnogo sam voleo Pižona...Ali, Šekularac je bio naš Pele ili Garinča. Igrao je kako volim da kažem iz vica. Pamtim, utakmicu Jugoslavija - Mađarska. Mađari su imali strašan tim, stariji čitaoci će znati, bili su strah i trepet Evropi i svetu. A ja sam imao utisak da Šeki, kasnije, moj dobar drug igra sam prituv svih i da je tu simultanku nemoguće zaustaviti. Šta im je radio, milina ga je bilo gredati", govorio je Tozovac.

