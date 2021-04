DULE SAVIĆ ZNA KAKO ZVEZDA MOŽE DO POBEDE U DERBIJU: Milan Pavkov je "faktor iks", Ben je igrač u kojeg polažem nade!

Crvena zvezda i Partizan sutra od 18.00 časova na Marakani igraju 164. derbi po redu. A u susret spektaklu, legendarni as crveno-belih Dušan Savić izrazio je svoja očekivanja.

Veliki broj derbija ima uza sebe Dule Savić, bio je strelac lepih i značajnih golova.

foto: Privatna Arhiva Kurir

- Za mene je merilo kvaliteta jednog tima Evropa i derbi! Zvezda ima odličnu ekipu i njena prednost mogu da budu prekidi. S druge strane, Partizan u derbiju nema šta da izgubi, može samo da dobije. Imaju izražen timski duh i tu se vidi trenerska ruka. Najveća mana je što neće biti publike i poznate atmosfere, mislim da i jedni i drugi žale za tim - rekao je Dušan Savić za Kurir.

Oba kluba imaju nekoliko fudbalera koji bi mogli da se istaknu u derbiju.

foto: www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitic

- U derbiju nikada nije bilo favorita, pa neće biti ni sada. Volim Bena, njegov stil igre i talenat. Mnogo je važan igrač za Zvezdu. Tu su, naravno, i Ivanić, Katai i Pavkov. Baš bi Milan Pavkov mogao da bude taj iks faktor u derbiju, naravno, ako bude igrao. Partizan takođe ima igrače koji znaju da igraju derbije, posebno povratnike iz inostranstva Jojića i Obradovića, ali i mlade željne afirmacije. Suma je nepredvidiv, igrač koji Zvezdi može da napravi ozbiljan problem.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Što se tiče prognoze za pobednika u derbiju, Dušan Savić je jasan:

- Šanse su 50:50! Međutim, moja želja je da Crvena zvezda pobedi u derbiju, samo to bi me zadovoljilo. I, naravno, da na kraju osvoji duplu krunu. To bi bilo veličanstveno!

Kurir sport/A. Radonić