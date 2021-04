VRANJEŠ O FUDBALSKOJ MAFIJI: Menadžer iz Srbije me je zvao da namesti utakmicu! To je bio meč na kojem je vađen pištolj (VIDEO)

Kladioničarska mafija umešala je debelo prste u srpski fudbal!, a iza svega stoje ogromne sume novca koje se obrću u evropskim i azijskim kladionicama.

Fokus na ovaj problem skrenula je presuda u slučaju sudije Srđana Obradovića, po kojoj je arbitar kriv za zloupotrebu službenog položaja na meču Spartak - Radnički (2:0), gde je favorizovao domaći tim.

Na ovu temu govorio je i fudbaler Ognjen Vranješ koji je uključio u emisiju "Usijanje" koja se emituje na Kurir televiziji i tom prilikom odgovorio na pitanja koja su u poslednje vreme ustalala javnost.

Da li ste ikada igrali utakmicu za koju se ispostavilo da je nameštena?

- Ne mogu da potvrdim da sam igrao nameštenu utakmicu, prosto ne znam. Pričalo se, dok sam igrao u Grčkoj, da je dosta utakmica pod znakom pitanja, ali ja nisam uključen u te stvari. Ja sam veliki protivnik svih tih mafijaških stvari.

Da li se nekada desilo da je neko bilo kada bilo kako ponudio vama da učestvujete u tome ili nekome bliskom vama?

- Imao sam to iskustvo dok sam igrao za AEK. Sedeo sam kod kuće jedno veče, zvonio mi je telefon. Ispostavilo se da je to bio jedan fudbalski menadžer iz Srbije. Pokušao je da namesti utakmicu za koju dobro svi znaju. To je bila utakmica kada je predsednik PAOK Savidis vadio pištolj. To je bila utakmica za titulu prvaka Grčke između PAOK-a i AEK-a. Pokušao je da mi preti. Nisam pristao na to, obavestio sam klub o čemu se radi. Moji iz kluba su reagovali.

Da li vam je nešto posebno nudio? Kako je to trebalo da izgleda?

- On je na sve načine pokušavao. Krenuo je sa prijatnim razgovorom, a zatim je počeo da preti, da će njegovi ljudi doći u Solun svašta da mi rade. Ja sam im rekao, dođite pa ćemo da vidimo šta će se desiti.

Da li ste se uplašili?

- Nisam se uplašio nijednog momenta, jer znam ko je predsednik mog kluba. Samo su oni mogli da budu na gubitku, a ne ja. Od svojih prijatelja sam čuo da je nameštena jedna velika utakmica, finale Kupa UEFA, dok je još bilo to takmičenje.

Da li ste pričali sa drugim fudbalerima, trenerima, sudijama, menadžerima o nameštanju? Kakva su njihova iskustva?

- Nisam puno pričao jer me to iskreno nikad nije zanimalo. Meni novac ne predstavlja ništa u životu. To nije samo uzeti novac i to je to. Ti bi prodao sebe, prodao svoju ekipu, trenera, hiljade fanova koji daju veliku podršku igračima. Ne postoji novac za koji bih prodao svoj obraz.

Da li se kladite?

- Nikad u životu nisam odigrao tiket.

