STANOJEVIĆ PECNUO KOMŠIJE PRED VEČITI DERBI: Zvezda nikada neće biti dominantnija u odnosu na Partizan! VIDEO

Trener fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević rekao je danas da će njegova ekipa pokušati da pobedi Crvenu zvezdu i ostane u igri za titulu šampiona.

"Nema šta puno da se priča, sve je jasno. Derbi nam mnogo znači, da pokušamo da se približimo i budemo konkurentni za titulu. To mi je jedina motivacija. Spremni smo, imamo dobar niz iza sebe. Ponosan sam na igrače, kada vratimo film i vidim kako smo igrali i koliko smo truda uložili u prethodnom periodu", rekao je Stanojević na konferenciji za novinare.

Partizan će sutra od 18.00 na stadionu "Rajko Mitić" igrati protiv Crvene zvezde u 30. kolu Super lige Srbije.

Crno-beli su drugi na tabeli sa 74 boda, devet manje od vodeće Crvene zvezde.

"Sigurno je da će ova utakmica odlučiti da li smo još u igri ili nismo. Mi smo mnogo veliki klub i ništa mi ne znači pobeda u derbiju ako ne osvojim titulu. Mi smo Partizan, imamo više ciljeve, najviši je titula. Ne mogu da se zadovoljim pobedom u derbiju ako ne osvojimo titulu. Ova utakmica može da donese neizvesnost do kraja, jedino nas pobeda drži u tome. Ako izgubimo, definitivno nemamo šanse", kazao je Stanojević.

Trener Partizana je naveo da ima tri dileme oko sastava za "večiti" derbi.

"Nema mnogo toga da se krije. Imamo tri dileme, trenutno. U dobrom smo ritmu, formi, i teško je kristalisati 11 igrača, pogotovo zbog toga što su svi doprineli ovom dobrom periodu. Ne znam u ovom trenutku početnih 11. I da znam, verovatno ga ne bih otkrio", dodao je Stanojević.

On je istakao da mu je nebitno to što će se utakmica igrati na stadionu "Rajko Mitić", na kom ima dobar učinak, s obzirom na to da neće biti navijača, i nije želeo da poredi sadašnjost sa prošlim vremenima jer svako donosi nešto drugo.

Novinari su konstatovali da čak 12 igrača Partizana ima pozitivan skor u derbijima, dok su četvorica na "pozitivnoj nuli", dok je u Zvezdi to samo Aleksandar Katai.

"To je dobra stvar. Činjenica da smo poslednjih godina ili egal ili bolji. Uz svo poštovanje Zvezde, ne mogu da budu nikad dominantni u odnosu na nas. Treba mnogo vremena da prodje, da pobedite narednih sedam-osam derbija, pa da kažete da ste u odnosu na nekog dominantni. Poštovanje za rezultate, četiri titule i samo četiri poraza u te četiri godine, što je neverovatan podatak. Ali, poštovanje i za nas jer imamo dobar skor u derbijima, iako to ne znači jer je svaki derbi najvažniji. Svaki derbi je novo dokazivanje i ništa ti ne znači šta je bilo pre tri meseca, a ne pre pet ili 10 godina", rekao je Stanojević.

Upitan da izdvoji od koga preti najveća opasnost, Stanojević je istakao Aleksandra Kataija i Mirka Ivanića, za koje je rekao da su "izuzetno opasni" i dobro saradjuju.

Beta