OVA ŽENA JE UBILA MARADONU! Advokat ispričao tužne detalje: Dijega je posebno razočarala jedna odluka ćerke

Matijas Morla, advokad Dijega Maradone, otkrio je niz nepoznatih detalja iz života slavnog fudbalera koji je preminuo krajem novembra prošle godine.

Morla je izjavio da su ćerke Dalma i Đanina izdale oca i da nisu imale kontakt s njim poslednjih godina.

- Maradona je voleo bivšu partnerku Rosio Olivu, a ja sam se borio do kraja protiv njegovih ćerki Dalme i Đanine, osećao je da su ga izdale i pokrale. Sa Dijegom sam bio poslednjih sedam godina i u tih sedam godina je gledao u svoj telefon i nikad ga na Božić ne bi pozvali - otkrio je Morla.

Advokat je posebno istakao da je slavnog fudbalera posebno pogodilo ime koje je dobila njegova unuka.

- Zar niste svi videli koliko je Dijego bio razočaran što je Dalma dala svojoj ćerki ime Roma? Pitao sam ga: Dijego, šta je to, Roma je rival Napolija? Osim sestara, svi drugi su ga napustili. Maradona je napušten, umro je u samoći... Nije bio lud, iako je imao česte probleme sa zavisnošću od narkotika. Da su Maradonu uspeli da reanimiraju, ne bi im dozvolio da me napadnu. Sestre su mi govorile da sam njihovo sunce, a njegove ćerke su me nazivale lopovom. Devojke me ne vole još od 2014. kada smo Maradona i ja u junu 2014. otkazali njihove kreditne kartice. Borile su se protiv mene zato što su ga potkradale. Alkohol mu je bio beg od stvarnosti - tvrdi Morla.

foto: Profimedia

S druge strane, Maradona nije mogao da preboli rastanak sa Rosio Olivom.

- Kada ga je Rosio ostavila, to nije umeo da prevaziđe. Bio je opsednut njom, to ga je ubilo. Pitate me šta ga je ubilo, ja vam kažem, Rosio Oliva, karantin i medicinski tim koji je pod istragom. Situacija da je bio zaljubljen u ženu koja ga nije volela ga je jako bolela - zaključio je Maradonin advokat.

Dijego Maradona je preminuo 25. novembra prošle godine u 61. godini.

