SRPSKI DŽELAT FELIKS BRIH DEFINITIVNO ZALUTAO U FUDBAL: Smučilo se i njegovom zemljaku Jirgenu Klopu, greške su PLOD NEZNANJA

Feliks Brih i dalje uništava fudbal! Kontroverzni sudija, koji je pokrao Srbiju na Svetskom prvenstvu u duelu sa Švajcarskom, sada je upropastio meč višestrukih evropskih šampiona Reala i Liverpula.

Slavili su Madriđani sa 3:1, ali je veliko pitanje kako bi se stvari odvijale da je Nemac radio svoj posao. Najpre nije dosudio čist penal za domaći tim, a onda je prevideo očigledan faul nad Maneom u jednoj kontri Liverpula. Bio je to faul zadnjeg igrača u odbrani, u potencijalnoj gol-šansi za Senegalca, i svi su videli da je Realov defanzivac morao bar da "požuti", mada ni crveni karton ne bi bio neprimerena kazna za nameran i grub prekršaj. Videli su svi osim Briha. O tome je pričao i Nemac s klupe tima s Enfilda Jirgen Klop.

- Ne razumem zašto je sudija to uradio. Mislim da je to nešto lično, pošto je tu situaciju, koja je čist prekršaj, procenio kao da je Mane simulirao. Od tada, kada god je Sadio pao na travu, sudija nije uradio ništa. To nije u redu, nije pošteno prema Maneu, i to sam mu rekao posle utakmice - kritikovao je Klop svog zemljaka.

Ispadi Feliksa Briha * Prevideo čist penal nad Aleksandrom Mitrovićem na Mundijalu, nije gledao VAR, izbačen sa Svetskog prvenstva * Na utakmici Bundeslige između Hofenhajma i Leverkuzena priznao gol gostima iako je lopta pogodila spoljnji deo mreže * VAR je koristio na utakmici Štutgarta i Menhengladbaha i dosudio penal za domaće. Posle je shvatio da faula zapravo nije bilo, pa se "pokajao" * Prvi je sudija koji je isključio Kristijana Ronalda u Ligi šampiona zato što je Portugalac "preterao u fizičkom kontaktu bez lopte" sa Džejsonom Muriljom. Pavel Nedved, kao potpredsednik oštećenog Juventusa, hteo je da prebije sudiju posle meča * Duel Rome i Liverpula obeležio je priznajući dva, po mišljenju Rimljana, neregularna gola za crvene, a nije svirao ni penal za "vučicu" nakon igranja rukom Aleksander-Arnolda * Start Freda otvorenim đonom na potkolenicu Ivana Rakitića okarakterisao je kao penal, a nakon gledanja snimka poništio svoju odluku. Ni dan-danas nikome nije jasno zbog čega * Portugalci su ga zapamtili u duelu sa Švajcarskom. U istom minutu nije svirao penal za domaće posle faula Šera nad Bernardom Silvom, ali je u sledećem napadu pokazao na belu tačku posle gurkanja Semeda i Cubera * Na utakmici Dinamo - Šahtjor gledao VAR zbog jedne situacije, a dosudio penal zbog sasvim druge. Poništio je svoju odluku o jedanaestercu jer Đira nije faulirao Tajsona, ali je ipak dodelio najstrožu kaznu gostima jer je domaći igrač rukom udario golmana gostiju u svom šesnaestercu.

(Gojko Filipović)