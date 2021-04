ČARAPANI UPISALI VELIKU POBEDU U NIŠU: Napredak savladao Radnički

Gosti su poveli u 7. minutu pogotkom Melunovića iz penala. Izjednačio je Gavrić u 63. minutu, takođe sa bele tačke, a konačan rezultat postavio je Marjanović u 73. minutu.

REČ TRENERA:

Vladimir Gaćinović, Radnički:

- Neću komentarisati nefudbalske stvari. Imao sam verbalni duel sa mojim kolegom Đuričićem tokom meča, izvinio sam mu se i tu stavljam tačku. Mi smo prijatelji i ja ga veoma cenim. Imali smo nesreću da na samom startu meča našeg igrača lopta pogodi u ruku. Penal je opravdano dosuđen, a mi smo bili prinuđeni da od tog 7. minuta jurimo njihovu prednost. Definitivno nismo miljenici sreće, zbog mnogih stvari koje nam se dešavaju u poslednje vreme. Teško nam padaju ovi porazi, ali ne možemo da kukamo. Svu odgovornost preuzimam na sebe. Mnogo je razloga za ove poraze. I to što napravimo dobro ne možemo da realizujemo u završnici napada. I danas smo imali nekoliko solidnih situacija, ali prosto nam se nije dalo. Ne preostaje nam ništa drugo nego da nastavimo dalje i da se što pre okrenemo sledećim izazovima. Sami smo krivi što smo došli u ovu situaciju i sami treba iz nje da izađemo.

Milan Đuričić, Napredak:

- Ovo je bila jako teška utakmica u kojoj smo mi želeli da dođemo do pobede i bodova koji su nam neophodni u borbi za opstanak. Meč je sve vreme imao bespotrebnu tenziju i ko je gledao ovaj susret mogao je da čuje moje sugestije da spustimo loptu i da se ne primamo na određene provokacije. Mi smo želeli, znajući da Radnički igra na tranzicije, da njima prepustimo posed. Tako smo se i postavili i čekali svoje momente. Vrlo brzo smo došli do gola i drago mi je što on nije sporan. Snimci su pokazali da su i jedan i drugi penal zasluženo dosuđeni. Mi smo napravili naivan penal, jer je naš golman spašavajući korner, napravio veliki kiks i srušio Kasalicu. Tada se Radnički vratio u igru, a onda se napravila još veća tenzija na terenu, koja meni nije jasna. U nastavku smo uspeli da damo još jedan gol i osvojili smo tri bitna boda. Ja sam ovde dva puta bio trener i Radnički gledam kao svoj klub. Sad sam čuo priče da sam nekoga opsovao na terenu. Tu ne mislim na mog kolegu Gaćinovića. Odgovorno tvrdim da to nije tačno. Ja nikada na utakmici nikoga nisam opsovao, jer to prosto nisu moji maniri. Radničkom želim svaku sreću, a nama ostaje da se borimo do kraja.

Kurir sport