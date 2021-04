TENZIJE NA DERBIJU! Ovo se ne vidi na TV: Stanković i Stanojević u klinču posle prvog oštrijeg starta

Igrao se 11. minut kada je Milan Rodić oštro startovao na igrača Partizana Asana.

Sudija Simović mu je progledao kroz prste i verbalno ga opomenuo. To se nije dopalo crno-belima koji su protestvovali. Najviše je negodovao Aleksandar Stanojević, a to je nateralo i kolegu sa klupe Crvene zvezde Dejana Stankovića da se i on umeša.

Stanković je zamerio Stanojeviću na reakciji, srećom povišena nervoza nije prerasla u opasniju situaciju.

To se nije desilo ni minut kasnije kada je Rodić dobio žuti karton zbog novog oštrog starta.

Dejan Stanković je u 37. minutu dobio žuti karton zbog nervozne reakcije ka delegatu, pa ga je sudija Simović "nagradio".

foto: @starsport

Kurir sport