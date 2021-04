VILJAREAL NE POTCENJUJE DINAMO! Albiol: Idemo na pobedu u Zagrebu!

"Mi moramo da uđemo u ovu utakmicu kao i u prošle, protiv Salcburga i kijevskog Dinama. U tim utakmicama takodje smo igrali prvo u gostima i to hrabro, postizali smo golove i pobeđivali", rekao je Albiol, a prenela je Hina.

Viljareal sutra gostuje ekipi Dinama, u prvom meču četvrtfinala Lige Evropa.

Albiol je dodao i da Dinamo jako dobro napada iz kontranapada, kao i da je važno postići gol u gostima.

"Prednost je što revanš igramo kući. Ali, bi će to tvrda i teška utakmica, tako se i pripremamo za nju", rekao je 35-godišnji odbrambeni igrač.

On je rekao da je "glupost" pričati da su dobili lakog protivnika u žrebu, uz osvrt na to da je Dinamo izbacio Totenhem u osmini finala.

"Osim toga to je klub iz zemlje fudbalera sa velikim talentom, zemlje koja je svetski viceprvak. Dinamo je klub s puno internacionalaca. Zbog toga smatram da su šanse za prolaz podjednake, po 50 odsto", istakao je Albiol koji je ove sezone odigrao 35 utakmica za Viljareal i postigao jedan gol.

foto: EPA-EFE

On je ocenio da su svi Dinamovi igrači talentovani, kao i da uvek osvajaju domaće trofeje, pa da su željni dokazivanja u Evropi.

"Prethodnih godina su igrali u Ligi šampiona te su slični našim prošlim rivalima. Moramo zato biti koncentrisani", dodao je Albiol.

Albiol, koji je za selekciju Španije odigrao 56 utakmica, rekao je da su Dinamovi napadači brzi po "krilima", i da imaju dobro centralnog napadača (Bruno Petković), koji zna da primi loptu i kojeg je teško čuvati zbog visine.

"To su karakteristike koje je teško pokriti ako nisi koncentrisan i skroz u utakmici. Ne mogu navesti samo jednog igrača i zato što oni menjaju pozicije pa se mogu naći u duelu i sa drugim igračem. Dinamo je jako opasan i brz u napadu, uz to je motivisan do neba nakon pobede nad Totenhemom", rekao je on.

Meč između Dinama i Viljareala igra se sutra na stadionu "Maksimir" od 21.00.

Beta