STANOJEVIĆ LJUT NA IGRAČE: Trebali smo da rešimo derbi u prvom poluvremenu, drugo nije nivo Partizana!

"Šta da kažem, nismo zadovoljni. U prvom poluvremenu smo igrali dobro, imali smo dosta šansi, trebali smo to da rešimo. U drugom poluvremenu je Zvezda stekla prednost kroz prekid. Mi nismo bili opasni kao u prvom. Igračima mogu da zamerim na tome što nisu odigrali dovoljno dobro u drugom poluvremenu", kratko je izjavio Stanojević za TV "ArenaSport"

Na konferecniji za medije trener Partizana detaljnije je prokomentarisao čitav meč.

- Čestitam Zvezdi ma pobedi i tituli, to je realnost. Bili smo dobri u prbpm poluvremenu, kontrolisati smo igru, žao mi je što nisu dali gol. Dali su nam gol iz prekida i to je to. Gotovo sigurno su osvojili titulu.Čarke su bile normalne. Nikada se ne obraćam prptovničkom treneru. Poštujem ga kao legendu fudbalsku, sada kao trneera, sve je bilo u duhu borbe.

Prokomentarisao je Stanojević i samo suđenje.

- Što se tiče sudije, ne morate svirati penal van 16 da biste rekli da vas je neko oštetio. Neki failovi znače u savremenom fudbalu, da se sviraju nepostojeći faulovi... Ali, ne treba davati značaj tome, jer je ekipa 12 bodova ispred nas.

Trener Partizana pričao je i o izvršenim izmenama.

- Jović je dobro ušao u utakmicu, bilo je vrlo blizu gola, zadovoljan je, mlad je, ovo je prvi derbi. Marković ga je zamenio, mislio sam da napravim dodatnu energiju, po protivnički gol. Suma je izvarendo šutnuo, Borjan fantastično inttvenisao, ja sam je video u golu. Čarke između Sume i Sanoga ne bih komentarisao.

- Mi imamo obavezu prema našim navijačima, da pobeđujemo svaku utakmicu. Svako ko kosi dres Partizana mora da bude motivisan, bili smo dobri u ovom periodu do sada, egal u derbiju, dobrim delom i bolji. Zvezda nas nije ugrožavala, sem iz prekida. Visoki su, Falčineli je uneo živost, udaljili nas od gola, ali realno nisam strepeo za naš gol.

Kratko se trener crno-belih osvrnuo na Kup.

- Svejedno nam je što se tiče Kupa, da li polufinale ili finale. Imam jasniju sliku, odradiću analizu, to je sigurno. Izgubili smo drugo poluvreme, Suma jste bio dobar, ali zbog poraza tražimo izgovor u sebi.

- Smatram da je pravilo o bonus igračima besmisleno, jer ako vrediš igraćeš. Što se nas tiče Sveta Marković je taj, ali na silu nešto raditi je totalni apsurd. Makar za mene. Sad ćemo da vidimo kakav je naš karakter, ja sam došao da budem prvi, ne mogu da budem zadovoljan što sam drugi. Pokazali smo da možemo, odigrali smo egal utakmicu, tu smo, iako su oni dobro odigrali Evropu - zaključio je Stanojević.

