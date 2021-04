MILANE, ZVEZDINA ZVEZDO! Snežana Borjan zapalila Instagram: Nije bitno šta misle neki ljudi, bitno je šta navijači žele!

Snežana Borjan, supruga kapitena Crvene zvezde Mlana Borjana, imala je izuzetno zanimljivu i emotivnu objavu na Instagramu nakon 164. večitog derbija.

Crvena zvezda je pobedila Partizan u 164. večitom derbiju sa 1:0 i tako nastavila fantastičan niz koji ima u domaćem šampionatu, a jedan od najzaslužnijih za veliku pobedu bio je sjajni golman Milan Borjan, koji je u 88. minutu utakmice sjajno intervenisao nakon udarca Sume i tako sačuvao tri boda svom timu.

Ponosna supruga golmana crveno-belih smatra da njen dragi zaslužuje da bude sedma Zvezdina zvezda.

"Ti tako skroman i povučen, ponovo si podsetio Zvezdine navijače zašto si tako značajan za ovolike uspehe Crvene zvezde. I nije bitno šta misle neki ljudi, da li se slažu sa tim da ti budeš Zvezdina zvezda, bitno je to šta navijaci kažu i žele, a to je da ti budeš Zvezdina zvezda. Ti to jesi i bićeš jer zaslužuješ - Zvezdina zvezdo", napisala je gospođa Borjan.

Kurir sport