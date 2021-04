KILIJAN MBAPE SAOPŠTIO ODLUKU ČELNICIMA PSŽ-A: Zna se gde će Francuz nastaviti karijeru! Seli se u Španiju

Kilijan Mpabe je, pored Erlinga Halanda, fudbaler, oko koga se vrti najviše priča vezanih za predstojeći prelazni rok.

Fudbaler Pari Sen Žermena, najbolji mladi fudbaler na Svetskom prvenstvu u Rusiji, ima ugovor sa klubom iz Pariza do narednog leta. Francuzi su u nekoliko navrata nudili mladom napadaču produženje saradnje, no on je to odbio.

Mnogi veruju da će Mbape već ovog leta napustiti Pariz kako bi klub mogao da zaradi novac.

I dok se niz najvećih evropskih klubova vezuje za njegovo ime, španski novinar Manu Karenjo objavio je danas da je Mpabe već doneo odluku i da je izabrao Real iz Madrida za nastavak karijere. Španski medij Kadena SER piše da je Mpabe saopštio svoju odluku čelnicima PSŽ-a.

Koliko ima istine u ovoj priči ostaje da se vidi, ali nije nemoguće, s obzirom da je i Mbape u par navrata isticao da bi voleo da zaigra za Real jednog dana.

Kurir sport