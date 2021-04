NE ŽELI DA PREUZIMA EKIPU U TOKU SEZONE: Sari odbio ponudu za trenerski posao u Fiorentini

Sari je od juna 2019. godine do prošlog avgusta bio trener Juventusa, gde je dobio otkaz posle ispadanja u osmini finala Lige šampiona od Liona. On je i dalje pod ugovorom sa crno-belima, do 2022. godine, ali torinski klub može do kraja meseca da raskine ugovor i plati 2,5 miliona evra.

foto: AP

Fudbal Italija preneo je da su Fjoretina, Napoli i Roma kontaktirali Sarija, ali da je on odbio ponudu kluba iz Firence.

Sari želi da se vrati poslu posle godinu dana pauze. On nije želeo da preuzima nijednu ekipu u toku sezone i odbio je sve ponude.

Bivši trener Čelsija želi da se vrati u Seriju A, a Roma i Napoli su mu najkonkretnije opcije za sada, navodi se.

(Beta)