BARD ŽIVADINOVIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU: Stankoviću, dečko, nemoj mnogo da poletiš!

Još jedan Večiti derbi je iza nas, a utisci se i dalje nisu slegli. Kao i uvek, svaka utakmica beogradskih rivala izazove mnogo pažnje, a tako je bilo i ovog puta.

Jedan od retkih koji je uvek bez dlake na jeziku i koji kaže sve što misli, sviđalo se to nekome ili ne, jeste legendarni Milan Bard Živadinović.

Osim derbija, Bard se u ekskluzivnom intervjuu za Meridian sport dotakao i teme reprezentacije Srbije, kao i novog selektora Vladimira Stojkovića Piksija, a ne sumnjamo da će vas njegovi odgovori i te kako zanimati. Mnogi se slažu u oceni da poslednji večiti derbi nije opravdao očekivanja, naročito kada se ume u obzir da su i Crvena zvezda i Partizan bili u serija pobeda. Takvog mišljenja je i Bard, ali posebno izdvaja još jednu činjenicu.

- Mislim da je ovo bio slab derbi. Najpre, nije bilo publike i atmosfere koja uvek daje pečat svakom derbiju. Osim toga, to je bilo igra bez "igre", bez šansi - rekao je Bard na samom početku.

Legendarni stručnjak se dotakao i Crvene zvezde i Dejana Stankovića, koji je i dalje pod lupom javnosti, iako je ostvario solidne rezultate sa crveno-belima.

- Pa, dobar je Dejan, samo nemoj, dečko, da poletiš puno! Ovo nema veze sa fudbalom, drago mi je što je napravio dobre rezultate, ali to treba samo da mu bude uvod za nešto ozbijnije - smatra Bard.

A, kada se radi o Partizanu i Aleksandru Stanojeviću - Bard nije želeo mnogo da komentariše.

- On je bio igrač kod mene u OFK Beogradu, ali sada ga nisam video. Mnogo je mladih, a nedokazanih trenera. Mislim da su prebrzo dobili šansu da vode velike klubove. Stanković je to najbolje iskoristio, jer je i kao igrač bio vrlo inteligentan i nadaren. Ovo ostalo ne bih hteo da komentarišem, jer davati sud o njima posle jedne sezone...

Naravno, na red je došla i reprezentacija Srbije i selektor Dragan Stojković.

- To je čovek koji nema veliko iskustvo, ali kome ja, kao njegov bivši trener, želim sve najbolje i želim mu da uspe, da napravi dobre rezultate. Piksi je vrlo inteligentan, natprosečno inteligentan, poznaje situacije u koje mogu da ga dovedu kao selektora reprezentacije. Savetujem mu - ne slušaj nikoga! Ne primaj savete, i kada dođeš do nekoga ko ti iznosi svoje mišljenje - ne prihvataj! Svi su postali vrlo dvolični, jedno pričaju, a drugo misle - kaže Bard.

Ono o čemu se i dalje vodi polemika jeste da li je Piks s razlogom "precrtao" Aleksandra Kolarova i još nekolicinu iskusnih igrača, a šta o tome misli Bard?

- To nije moj posao, to je posao selektora i on najbolje zna ko mu je potreban, ali da će biti teško - biće mnogo teško - zaključio je Bard razgovor za Meridian sport.

