NENAD LALATOVIĆ BESAN KAO NIKAD! NEK SVI ZNAJU, ODLAZIM IZ VOJVODINE: Nek dovedu trenera sa kojim će piti kaficu i sastavljati tim

Trener Vojvodine Nenad Lalatović održao je veoma burnu konferenciju za medije pred utakmicu za Zlatiborom.

Lalatović je najavio da od leta neće biti više trener novosadskog kluba.

"Uvek ću štiti svoje igrače, preponosan sam, postao sam bolji trener i čovek pored njih. Ja ću otići iz Vojvodine na leto i to uprava želi. Ove sekunde bih dao otkaz, to je njihova sramota što ne zovu mene i mojih 10 igrača kojima ističu ugovori. Svi klubovi nek znaju da ja od leta nisam trener Vojvodine pošto me ova uprava ne žele - pola želi, pola ne želi", rekao je emotivni Nenad Lalatović.

Objasnio je Lalatović da mu je teško da motiviše igrače kojima ističu ugovori, a obezbeđeno je učešće u Evropi, pa je primetio da su mnogi počeli da kritikuju jer su "tek" četvrti.

"Zapušićemo svima usta, pošto je četvrta pozicija presedan, a nije bio osmi-deveti, borićemo se kao da se borimo za opstanak i momci moji nadam se da vi koji želite da ćete ostati u Vojvodini jer ste to zaslužili zbog onoga što ste dali klubu. Ja neću ostati u Vojvodini, da ne bi brinuli za zdravlje, nek dovedu trenera sa kojim će piti kaficu i sastavljati tim. Sa mnom ne znaju, ja im kažem suprotan sastav...", zaključio je Nenad Lalatović.

Kurir sport