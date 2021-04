MAURISIO POKETINO: Mbape je koncentrisan na ekipu

"Mi smo navikli na te glasine, za velike klubove i za vrhunske igrače kakav je Kilijan. Najvažnije je da on ostane miran, on je koncentrisan samo na ekipu i ciljeve koje moramo da ostvarimo, za svoje godine on je izuzetno zreo", rekao je Poketino.

Brojni klubovi zainteresovani su za Mbapea, koji je u sredu bio dvostruki strelac u pobedi Pari Sen Žermena protiv Bajerna iz Minhena 3:2, u prvoj četvrtfinalnoj utakmici Lige šampiona.

"Ne možemo da kontrolišemo sve što se priča, ti navodi nemaju nikakav uticaj na Kilijanov rad", dodao je Poketino.

foto: Profimedia

Novinari u Španiji su o Mbapeu pitali i trenera Reala Zinedina Zidana.

"Kilijan je sjajan igrač. Videćemo šta će želeti da radi u budućnosti, ali trenutno, to nije moja briga", rekao je Zidan.

Španski mediji su u četvrtak preneli da 22-godišnji francuski reprezentativac neće produžiti ugovor sa Pari Sen Žermenom, što su Mbapeovi predstavnici negirali.

Mbapeov ugovor sa pariskim klubom ističe u junu 2022. godine.

Beta