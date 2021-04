VLAHOVIĆ PROGOVORIO O ČOVEKU KOJI GA JE VINUO U ORBITU: Zlatan mi je napisao poruku na srpskom, želim da budem kao Haland! FOTO

"Trudim se da napredujem svakog dana. Na treningu uvek isprobavam različite stvari. Trik je u ponavljanju istih poteza iznova i iznova. I Ronaldo uvek želi da napreduje. To je tajna šampiona", rekao je Vlahović za Republiku.

Vlahović je ove sezone na 31 utakmici u svim takmičenjima postigao 13 golova. Po navodima italijanskih medija, igre 21-godišnjeg srpskog fudbalera prate Milan i Roma.

"Osećam odgovornost. Kada u mojim godinama postignete dva gola, onda ste vrhunski igrač, ali ste odmah promašaj ako u dve ne postignete gol. Znam kako to funkcioniše, fokusiran sam i na zemlji sam. Na znam gde će me to odvesti, ali ne želim da žalim za bilo čim", rekao je Vlahović.

foto: FSS

Fiorentina je u martu igrala protiv Milana, a dres nije bila jedina stvar koju je dobio od zvezde Milana Zlatana Ibrahimovića.

"Napisao mi je poruku: 'Srećno u svemu, želim ti sve najbolje'. Napisao mi je to na srpskom jeziku. To je bilo jedinstveno", rekao je Vlahović.

foto: EPA/Claudio Giovannini, Profimedia

Ibrahimović nije jedini izvor inspiracije Dušanu Vlahoviću.

"Gledam (Erlinga) Halanda. Pokušavam da shvatim kako se kreće, kako završava akcije. Onda se fokusiram na svoje dobre strane i slabosti. Možda zvuči arogantno, ali uz posvećenost mogu da stignem dotle", rekao je Vlahović.

Vlahoviću ugovor ističe u junu 2023. godine.

"Ne volim da pričam o ugovoru jer nismo u dobroj poziciji... Videćemo šta će se dogoditi tokom leta. Otvoren sam za sve opcije", rekao je Vlahović.

Fiorentina je trenutno na 14. mestu na tabeli Serije A sa 30 bodova.

Fudbaleri Fiorentine dočekaće sutra Atalantu, u utakmici 30. kola Serije A. Utakmica se igra od 20.45.

(Beta)