LEGENDARNI DRAGAN DŽAJIĆ ZA KURIR: Dejan Stanković je Zvezdino blago, mislim da će ga klub sačuvati i da neće otići!

Dragan Džajić, živa legenda Crvene zvezde, kada nešto izgovori, to onda ima veliku težinu. Kada je Dejan Stanković postao trener crveno-belih i kada se posle 21 godine vratio na Marakanu, jedan od onih koji su od starta verovali u njega bio je Dragan Džajić.

Iskusni fudbalski vuk koji i danas ima prefinjen ukus za pravu vrednost nije se prevario i proročki je poručio da Stankovića vidi kao vrhunskog trenera. Deki je na dobrom putu da to i postane, što je i pokazao dobivši 164. večiti derbi, u kojem je Crvena zvezda golom Mirka Ivanića savladala Partizan.

Kada je Dragan Džajić bio predsednik Crvene zvezde Dejan Stanković je ušao u prvi tim i istoriju kluba. Sa svega 16 godina, šest meseci i 19 dana 11. februara 1995. debitovao je kod trenera Ljupka Petrovića zamenivši Dejana Ramba Petkovića, u meču odigranom na Karaburmi, protiv OFK Beograda, koji su crveno-beli rešili u svoju korist sa rezultatom 2:1.

- Sećam se toga, kako da se ne sećam. Dejan je došao u Crvenu zvezdu kao dete i vrlo brzo je shvatio svu veličinu kluba. Rastao je u njemu, identifikovao se i tako se formirao kao ličnost. Žao mi je samo što nije kao fudbaler ostao još duže u Zvezdi, međutim tada je bilo teško vreme, vladala je velika besparica i mi smo morali kao mladog da ga prodamo u Lacio - počeo je priču za Kurir Dragan Džajić.

Dejan Stanković dobio je svoj prvi večiti derbi kao trener, to je za njega onako emotivnog bio ogroman stimulans.

- Utakmica je bila bitna za Crvenu zvezdu, bez obzira na ishod. To je derbi, stvorila se atmosfera da ne može da se bije Partizan... To je utakmica najveća na ovim prosotorima i dobro je što smo je dobili. Sve čestitike svima u klubu, a posebno treneru Stankoviću. Njega bih istakao. Ne samo zbog pobede, jer se i njemu stvarao veliki pritisak. Navijači su silno želeli da dobijemo utakmicu, a to onda otežava situaciju.

Smatra Dragan Džajić da je Dejanu Stankoviću nije bilo lako, posebno što je ceo pritisak javnosti vezano za derbi preuzeo na sebe.

- Dejanove zasluge za trijumf u derbiju su velike! Isto tako i to što smo na prvom mestu i što imamo toliko pobeda. Što smo nadomak nove titule, a ona je najvažnija, što možemo da igramo finale Kupa Srbije. Naravno ne smem da zaboravim ljude koji vode klub i igrače, ali Dejana moram da istaknem. Znam za priče odranije vezano za njega, bilo je tu dosta onih koji su sumnjali u njega, ali je on to na pravi način demantovao. Potvrdio se i više od toga, a to je veoma važno. Setimo se kako je vodio ekipu u Evropi, kako je rastao sa njom. Nesrećno smo ispali od Milana. Nezasluženo, jer nismo izgubili nijednu od dve utakmice.

Dragan Džajić dao je javno podršku Dejanu Stankoviću, odmah po njegovom povratku u klub na Svetog Nikolu 2019. godine.

- Znam Dejana još iz vremena kad je bio dečak. Rekao sam već, brzo je otišao iz Zvezde, takvo je vreme bilo. Dejan reaguje emotivno, to je sportski. On dobro oseća Zvezdu, zna šta treba da uradi u svakom trenutku. I kad Zvezda igra dobro i kad igra slabo. Zna od koga prima pohvale i šta to znači za njega. Drago mi je što je zvezdaš i što postiže ovakve rezultate. I što ga imamo. Deki je naše blago! Aposlutno zaslužuje poštovanje, jer nije lako pobeđivati u nizu. Bilo je uspešnih trenera i pre njega, ali ovo je njegova prva godina. To ne treba zaboraviti.

Crvena zvezda ima 12 bodova prednosti nad Partizanom, titula je praktično već osvojena.

- Uvek sam razmišljao da je svaka sledeća utakmica najvažnija. To je neka moja filozofija. A, to vidim, radi i Dejan. I to je jedino ispravno. Jeste 12 bodova velika prednost, nadomak smo titule, ali Crvena zvezda je veliki klub i traži drugačije ophođenje. Prvo Ivanjica. Tamo sada treba da potvrdimo sve ovo iz derbija. Ne treba da se žuri, atmosfera je dobra, nema opuštanja. Ko nije bio u Zvezdi to ne može da oseti i zna. A Deki zna! Zvezda je institucija. Uvek se očekuje da pobediš i da uvek budeš prvi.

Dejan Stanković stekao je ime u Italiji. Dan posle derbija sa Apenina su došle vesti da ga na svojoj klupi žele Sampdorija i Lacio, što je zabrinulo navijače Crvene zvezde.

- Čuo sam da ima interesovanja iz Italije za našeg trenera, ali sam video i izjavu našeg direktora Zvezdana Terzića. Ne znam detalje, zaista. Moguće je da tu ima nešto, ali voleo bih da Dejan ostane u Crvenoj zvezdi. Mislim da hoće - optimistički je zaključio Dragan Džajić, razgovor za Kurir.

Kolektiv pre pojedinca Neki su me oduševili Dragan Džajić otkriva da mu se dopalo nekoliko fudbalera u Zvezdi, ali da ne želi da otkriva za javnost o kome se radi. - Imam njih nekoliko koji su mi se zaista svideli. Imam mišljenje, neko me je stvarno prijatno iznenadio. Ali neću da izdvajam bilo koga, uspeh treba pokloniti celoj ekipi.

Zvezdina maksima Redovno pobeđivati Partizan Pobede nad Partizanom su uvek drage, ali Džajić tvrdi da od toga ne treba praviti famu: - Dobili smo Partizan, nismo pobedili Real u finalu Lige šampiona! Partizan jeste naš rival, nikada ih neću potceniti, uvek ću ih poštovati, ali to treba za nas da bude nešto normalno. Da ih pobeđujemo!

Navijači, ne brinite Biće pojačanja i to dobrih Crvena zvezda je blizu titule, pitali smo Dragana Džajića treba li već sada razmišljati o pojačanjima za Evropu: - Koliko sam gore u klubu i koliko sam u kontaktu sa ljudima koji vode Zvezdu, razmišlja se dobro. (smeh) Tu nema dileme. Analizu treba ostaviti Stankoviću, Mrkeli i Terziću kao glavnom čoveku. Videćemo kolike su mogućnosti Zvezde, vezano za finansije. Treba voditi račna na kojim pozicijama treba da se pojačamo.

