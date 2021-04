BIVŠI IGRAČ ZVEZDE KANATLAROVSKI O SELEKTORU PIKSIJU: On žali zbog remija sa Portugalom, to dovoljno govori o njegovom mentalitetu

U izjavi za Anadolu Agency (AA) bivši defanzivac skopskog Vardara i Crvene zvezde kaže da je sa posebnom pažnjom pratio mečeve protiv Republike Irske, Portugala i Azerbejdžana.

„Pre svega, radi se o dva bratska naroda, živeli smo zajedno i veliki sam navijač Srbije. Piksija sam najpre upoznao kao protivnika na terenu, a zatim smo bili saigrači u onoj sezoni kada je osvojena Dupla kruna i kada su postavljeni temelji budućeg evropskog i svetskog šampiona. Bila mi je čast da budem akter njegove oproštajne utakmice na Čairu, kada je Radnički ugostio ekipu Vardara i kada je jedan od najboljih igrača svih vremena sa ovih prostora otišao zvanično u fudbalsku penziju. Dobro ga poznajem i zato mogu da kažem, Piksi je istinski lider, pravi vođa i siguran sam da će i u ulozi selektora napraviti veliki rezultat. Poseduje ogroman autoritet, prošao je mnogo toga u karijeri, ali je i dalje željan dokazivanja. To je taj mentalitet koji te uvek gura napred i ne dozvoljava ti da se zadovoljiš skromnim dostignućima“.

Srbija se posle tri kola nalazi na deobi prvog mesta u svojoj kvalifikacionoj grupi.

„Vidim da Piksi žali što se protiv Portugala nije stiglo do potpunog preokreta i to dovoljno govori o njegovom pobedničkom mentalitetu. Uvek može bolje, nije ni u igri Srbije sve funkcionisalo besprekorno u te tri utakmice, ali je bodovni saldo fenomenalan i ostavlja mogućnost da se do jeseni mirno radi i analizira. Raduje karakter koji je ekipa pokazala u situacijama kada protivnik ima rezultatsku prednost. Kvalitetna igra se poklopila sa trkom, zalaganjem i velikom disciplinom. Srbija je tražila i dobila ono što je želela, jaku i autoritativnu ličnost na klupi svoje reprezentacije“.

Jasno je kao dan da najviše prostora za korekciju ima u onoj liniji tima koja je tokom igračke karijere bila uža specijalnost Dragija Kanatlarovskog.

„Propusti u odbrani nisu od juče, bilo ih je i pre dolaska Stojkovića na mesto selektora. Potrebno je vreme da se sve to uigra, a znate i sami da pripreme reprezentacije traju kratko. To je jedan, najviše dva prava treninga i odmah se igra utakmica. Drugi problem je što pojedini odbrambeni fudbaleri u svojim klubovima igraju u drugim sistemima i imaju potpuno drugačije zahteve igre. Za Piksija znam da nikada ništa ne prepušta slučaju. Ima dovoljno vremena da sa svojim saradnicima uradi detaljnu analizu i da te propuste u defanzivi svede na minimum. Uostalom, bitno je da Mitrović ne planira da stane sa golovima. Dok je on u ovakvoj golgeterskoj formi, Srbija ne mora da brine za plasman na Svetsko prvenstvo“.

Iako su samo godinu dana delili svlačionicu na Marakani, Kanatlarovskog mnogo lepih anegdota veže za aktuelnog selektora Srbije.

„U Zvezdi su me zvali Capar, a Piksi me stalno prozivao za pivo. Pančev mu je ispričao za običaje u mom rodnom mestu, gde se mnogo ljudi doselilo iz Amerike, imali su mnogo novca, ali su samim tim bili i vrlo štedljivi. I Piksi me stalno peckao ’je li Kane, kod vas dole dovoljna gajba piva za proslavu Nove godine’. A ja kažem ’pa normalno, ostane čak i za reprizu’. Ma Piksi je sjajan tip. Ta njegova energija deluje zarazno, čini te duplo boljim igračem nego što zaista jesi. Ja sam na treninzima često postizao golove, iako mi to nije bilo u opisu radnog mesta. Bilo je dovoljno da osetim prostor, da se ubacim, a znao sam da će Piksi i Dejo zatvorenih očiju da me spoje sa golom“.

Funkciju vršioca dužnosti predsednika Fudbalskog saveza Srbije preuzeo je još jedan bivši reprezentativac i prijatelj Dragija Kanatlarovskog, Marko Pantelić.

„Sa Markom se često čujem telefonom, veoma ga poštujem i siguran sam da će svojim idejama unaprediti fudbalsku organizaciju. Reč je o izuzetno harizmatičnoj ličnosti. Po karakteru i pobedničkom mentalitetu, podseća me na Piksija. Tokom igračke karijere branio je boje velikih evropskih klubova, naučio je kako funkcionišu ozbiljni fudbalski kolektivi i to iskustvo će mu biti od neprocenjivog značaja na novoj funkciji. Želim mu sve najbolje i uopšte ne sumnjam u njegove rukovodeće sposobnosti“.

Kanatlarovski je u dva navrata sedeo na klupi makedonske reprezentacije i ponosan je na rezultate koje u poslednje vreme postižu puleni Igora Angelovskog.

„Ova generacija predvođena Goranom Pandevom osvetlala je obraz nacije i svima nam podarila mnogo radosti. Naravno, na ruku joj je išao i novi sistem u Ligi nacija, ispalo je da su najbolji među sebi ravnima. U svakom slučaju, smatram da su zaslužili da budu deo velikog događaja. Jedva čekamo početak Evropskog prvenstva i verujem da su momci kadri da nam prirede još mnogo prijatnih iznenađenja. Okosnicu tima čine igrači koji su pre četiri godine igrali protiv Srbije na Evropskom prvenstvu za mlade reprezentacije. Bardi, Elmaz, Velkoski, Musliju, Nikolov… sada su sazreli da preuzmu glavnu ulogu u A timu. Pandev je posebna priča, igra kao mladić i on je zaista fenomen evropskog fudbala. Poput vina, što stariji to bolji. Igrači ga poštuju, a on svojim igrama i pristupom šalje jasnu poruku kako se bori za boje državnog tima. Svaka mu čast. Ipak, moram da pohvalim i rukovodstvo Saveza, kompletan Upravni odbor na čelu sa predsednikom Sejdinijem. To su ljudi iz senke koji vode računa o svakoj sitnici i trude se da reprezentativnim selekcijama omoguće najbolje uslove za rad“ – kaže na kraju razgovora Dragi Kanatlarovski.

