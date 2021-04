CRVENA ZVEZDA PRAVI DRIM-TIM ZA LIGU ŠAMPIONA: Dragović i Prijović dali pozitivan odgovor čelnicima kluba, žele da dođu!

Crvena zvezda ima realne ambicije u Evropi sledeće sezone. Aleksandar Dragović i Aleksandar Prijović kontaktirani su i obojica vrhunskih fudbalera ušli su u pregovore sa crveno-belima, spremni da sledeće sezone obuku dres šampiona sa Marakane.

Titula u domaćem prvenstvu je nadomak ruke, a čelnici kluba iz Ljutice Bogdana žele da dodatno ojačaju ekipu, kako bi spremno dočekali kvalifikacije za Ligu šampiona. Cilj je da se ekipa plasira u grupnu fazu najelitnijeg UEFA takmičenja treći put, ili da se domogne neke od grupa Lige Evrope.

foto: Starsport©

Dragan Džajić je u nedeljnom Kuriru u svom diplomatskom maniru ukazao jasne smernice čelnika Crvene zvezde u letnjem prelaznom roku:

- Koliko sam gore u klubu i koliko sam u kontaktu sa ljudima koji vode Zvezdu, razmišlja se dobro. (smeh) Tu nema dileme. Analizu treba ostaviti Stankoviću, Mrkeli i Terziću kao glavnom čoveku. Videćemo kolike su mogućnosti Zvezde, vezano za finansije. Treba voditi računa na kojim pozicijama treba da se pojačamo.

foto: Instagram

Crveno-beli su naciljali Aleksandra Dragovića još prošlog leta, ali nisu mogli da plate veliko obeštećenje Leverkuzenu. Ako je verovati objavama sjajnog defanzivca na društvenim mrežama, on se itekako obećao Crvenoj zvezdi i kada je momak rođen u Beču u pitanju nema dileme, trebalo bi da tokom leta zaduži crveno-beli dres. Dragoviću ističe ugovor sa Leverkuzenom i kao slobodan stiže na Marakanu, željan da ostvari dečačku želju.

foto: Dado Đilas

Aleksandar Prijović je u fokusu čelnika Crvene zvezde poslednjih godina, međutim i njegov dolazak kočile su finansije, velika plata i ugovor sa Al Itihadom. Kako Kurir saznaje, kontakt između čelnika šampiona i fudbalera rođenog u Sent Galenu je uspostavljen, a rasni napadač je pozitivno odgovorio na interesovanje srpskog prvaka. Crveno-beli imaju dobru konekciju sa Al Itihadom, preko Sekua Sanoga. Klub želi po istom principu da angažuje i Prijovića, prvo preko pozajmice, a onda i prvenstvom otkupa ugovora.

foto: Starsport©

Vruće leto je pred crveno-belima, a sasvim je sigurno da se lista pojačanja neće okončati sa dvojicom Aleksandra rođenim u insotranstvu. U tefteru Zvezdana Terzića, Dejana Stankovića i Mitra Mrkele, kako saznajemo ima nekoliko inostranih, ali i domaćih fudbalera.

U maju prošle godine Aleksandar Dragović je nemačkim novinarima otkrio šta za njega znači Crvena zvezda:

- Sanjao sam još kada sam imao šest ili sedam godina da zaigram za Crvenu zvezdu. To mi je oduvek bila želja i nadam se da ću jednoga dana to ostvariti. Sve to je zbog dede koji je bio veliki zvezdaš. Crvena zvezda je klub koji mi je u srcu. Vaspitan sam tako i saživeo sam se sa tim klubom. U mojoj familiji svi navijaju za Zvezdu koja je najveća u Srbiji.

Aleksandar Prijović je autoru ovog teksta u novembru 2016. godine otkrio koliko mu je šampion Evrope i sveta iz 1991. godine u srcu:

- Navijam za Crvenu zvezdu od detinjstva! Sećam se da sam kao klinac dolazio na raspuste u Beograd i trenirao na Marakani. U toj mojoj generaciji su najbolji bili Vujadin Savić i Milan Pršo, sestrić Dada Prša. Pršo je bio najtalentovaniji i žao mi je što nije napravio veliku karijeru.

Aleksandar Dragović Godine: 30 Mesto rođenja: Beč Pozicija: štoper Klub: Leverkuzen Reprezentacija: Austrija (87/1)

Aleksandar Prijović Godine: 31 Mesto rođenja: Sent Galen Pozicija: napadač Klub: Al Itihad Reprezentacija: Srbija (13/2)

Kurir sport / A. Radonić