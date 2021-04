NIŠLIJE DOBILE NOVOG TRENERA: Aleksandar Stanković promovisan na Čairu

Stanković je na klupi kluba sa Čaira zamenio Vladimira Gaćinovića, a tim preuzima sedam kola pre kraja Super lige Srbije.

"Da je momenat u kojem preuzimam mesto glavnog trenera dobar, ja sigurno ne bih bio ovde", rekao je Stanković na promociji, prenosi klub.

Radnički je trenutno na 12. mestu na tabeli sa 38 osvojenih bodova.

"Ne sumnjam da je u prethodnom periodu ovde bio dobar rad, ali prosto se neke stvari nisu poklopile, pa je došlo do ove rezultatske krize. To je sasvim normalna stvar u fudbalu, jer je kriza sastavni deo ove igre. To što ekipu uzimam u finišu sezone ne menja ništa", rekao je Stanković.

1 / 4 Foto: Fk. Radnički

"Tako je bilo u Metalcu, pa smo na kraju ostvarili visoke ciljeve koji su pred nas bili postavljeni", dodao je bivši trener Bežanije i Metalca iz Gornjeg Milanovca.

On je naveo da nije planirao da radi do leta, ali da se poziv kluba kao što Radnički ne odbija. Dodao je i da smatra da je svojim dosadašnjim radom zaslužio posao u Super ligi i da veruje da može da pomogne ekipi.

"Ovo je mnogo veliki klub i ogroman izazov za mene. Ja sam pre dvadesetak godina igrao u Radničkom i jako dobro mi je poznata njegova tradicija, kao i njegova veličina. Znam šta Radnički predstavlja i znam kakvi su sve fudbaleri igrali u njemu", rekao je Stanković.

"Možda su ovi današnji igrači izgubili predstavu o tome u kakvom klubu igraju i moj zadatak je da oni što pre ponovo shvate čiji dres nose", dodao je on.

Novi trener Radničkog je rekao da će formaciju prilagoditi karakteristikama igrača u postojećem kadru.

"Pogledao sam utakmicu protiv Partizana, pošto sam zbog kovid protokola bio u karantinu, jer sam u petak uveče došao iz inostranstva i morao sam da se testiram.... Imam jasan uvid u kvalitet ovog tima. Imamo mnogo rovitih igrača, ali nećemo kukati. Moramo što pre da se saberemo i da se okrenemo ovim utakmicama koje su nam preostale", rekao je Stanković.

Po njegovim rečima, Radnički će u svakoj utakmici ići na pobedu.

"Znam šta želim, ali to što želim svakako neće moći da dodje odmah. Tražiću brzu reakciju i verujem da ćemo u hodu doći do onoga čemu stremimo", zaključio je Stanković.

Stanković je odlučio da promeni i sastav svog stručnog štaba, pa će njegovi pomoćnici biti Nikola Stanković i Milan Ćirić, koji su mu dugogodišnji saradnici. Na mestu trenera golmana ostaje Miroslav Stanković.

Aleksandar Stanković će na klupi Radničkog debitovati u nedelju od 19.00, kada niški tim dočekuje Javor, u sklopu 32. kola Super lige Srbije

Beta