MARTAĆ I STOJANOVIĆ ZA JAČI RADNIČKI: Nišlije ulažu u budućnost

Ono što je prvi čovek Radničkog Ivica Tončev nedavno najavio, počelo je da se sprovodi u delo. Radnički je krenuo u jačanje organizacione strukture, pa je od danas jači za dva poznata fudbalska imena. Novi direktor omladinske škole je prekaljeni fudbalski radnik Miodrag Martać, a novi član skaut službe je nekadašnji najbolji strelac Superlige Srbije Miloš Stojanović.

Martać je dobro poznat svim poznavaocima fudbala. Iza sebe ima bogatu karijeru. Kao fudbaler je igrao za Bane, Trepču, Budućnost iz Podgorice i tursku Karšijaku, a 13 puta je igrao za olimpijsku selekciju Jugoslavije. Kao trener je radio u Zemunu, Crvenoj zvezdi, Borcu iz Čačka, Slogi iz Kraljeva i Zeti. Bio je selektor reprezentacije Srbije i Crne Gore do 21, 17 i 19 godina, a 2002. godine je bio asistent selektoru A tima naše zemlje. Bio je i organizator skaut službe Crvene zvezde 2008. i 2009. godine, a posao skauta je 2014. godine obavljao i u Fudbalskom savezu Srbije.

U Niš je došao da sprovede reforme u omladinskoj školi i postavi je kao temelj još bržeg razvoja kluba.

-Dolazim u kolevku fudbala. Radnički je veliki klub. Kada sam jutros ušao u kancelariju generarlnog direktora Dejana Propadala i video sliku legende ovog kluba Drgana Stojkovića Piksija, sadašnjeg selektora Srbije, bilo mi je jasno gde sam došao. Da budem iskren, moja saradnja sa ljudima iz Niša traje odavno, a posle razgovora od pre nekoliko dana sa gospodinom Tončevom, nisam uopšte razmišljao i prihvatio sam ponudu da se prihvatim posla u omladinskoj školi, koji će biti kompleksan. Došao sam da stvaramo. Mislim da imamo potencijala za to, ali naravno biće nam potrebno i malo vremena da sve postavimo onako kako smo zamislili- rekao je Martać.

Kao prevashodni cilj Martać je naveo privlačenje svih talenata sa jugoistoka Srbije u školu Radničkog.

-Imam plan kako to da uradimo, ali ne bih sada baš sve iznosio, Uglavnom, ideja je da centar takozvane „južne pruge“ bude ovde u našoj školi. To područje će biti u fokusu, ali naravno da ćemo širiti našu „mrežu“ i u ostalim delovima Srbije. Imam bogato iskustvo u ovom poslu. Radio sam sličan posao u Crvenoj zvezdi i skautirao Luku Milivojevića, Aleksandra Pešića i Stefana Savića. Na moju žalost, ovaj poslednji nije iz nekih razloga završio u Zvezdi, već je preko Partizana izgradio blistavu međunarodnu karijeru. Siguran sam da takvih potencijala ima na sve strane oko nas i da ćemo ih temeljnim radom privući i dovesti u Radnički. Naravno za to će trebati i puno ulaganja, a za to imam obećanje rukovodtsva kluba. Vidim da je u poslednje vreme uloženo dosta sredstava u sređivanje infrastrukture na pomoćnim terenima i objektima i to je važan preduslov za ono što želimo ovde da uradimo. Pred nama je težak posao, ali verujem da ćemo svi zajedno uspeti da ostvarimo postavljene ciljeve, koji su visoki. Upoznao sam trenera prvog tima Stankovića i sportskog diretkora Ivovića, ostavili su jak utisak na mene i očekujem uspešnu saradnju- naglasio je Martać.

Skaut Miloš Stojanović, popularni Popaj, iza sebe ima dobru igračku reputaciju. Kao član Jagodine bio je prvi strelac Superlige Srbije 2013. godine, a iste godine je sa Jagodinom ostvario istorijski uspeh i osvojio Kup Srbije. Za Radnički Niš je igrao u sezoni 2004/2005, a dugo je nastupao u Aziji i bio je član Vuhana, Busana i Pataje. Prošle sezone je igrao za Zlatibor, a sada je alfa i omega Timočanina iz rodnog Knjaževca, gde je igrač i predsednik kluba.

- Veliko mi je zadovoljstvo što sam postao deo ovog novog projekta. Zahvalio bih se Ivici tončevu na pozivu, a sa poslom počinjem odmah. Moj zadatak će biti da gledam što više utakmica po Srbiji u svim kategorijama i skautiram igrače i za prvi tim i za omladinski pogon. Ovaj deo Srbije predstavlja nepresušni izvor telenata, ali nećemo se ograničiti samo na njega, već ćemo pratiti situaciju u celoj zemlji. Radujem se saradnji sa Martaćem, Ivovićem i Stankovićem. U pitanju su odlični sportski radnici i verujem da ćemo naprviti dobre stvari ovde u Radničkom. Nas na leto čeka zahtevan prelazni rok i potrebno je da odmah prionemo poslu- rekao je Stojanović.

Inače, rukovodstvo Fudbalskog kluba Radnički nastavilo je realizaciju projekta stvaranja boljih uslova za rad i trening mladih igrača u sopstvenoj školi fudbala. Poseban fokus je na poboljšanju infrastrukture na terenima koje koriste svi polaznici škole, kao i prvotimci kluba. Klub je nedavno iz sopstvenih sredstava, postavio reflektore i osvetlio i pomoćni teren sa prirodnom travom, te je sada čitav kompleks spreman za održavanje trenažnih aktvnosti u večernjim časovima. Pored toga, sam teren se redovno održava – nedavno je podsejan, aerizovan, presvučem slojem zaštitnog peska i pripremljen za korišćenje tokom čitave sezone. Klub najavljuje i skori završetak radova na dve potpuno nove svlačionice za decu iz fudbalske škole sa kupatilima i tuš kabinama, kao i prostorije za teretanu.

