OPROŠTAJNO PISMO LIGI ŠAMPIONA: Hvala ti za svaki utorak i sredu! Bila je to LJUBAV na prvi pogled, a onda je KU*VA sve uništila!

Zbogom velika Ligo šampiona. Bilo je zadovoljstvo gledati te u prethodnim godinama, decenijama. Došlo tako vreme da su te bogati uništili... Žao nam je, i to iskreno, ali te proklete pare, pare, pare...

Od noći između nedelje i ponedeljka fudbal više nije isti sport. Sve je promenilo! Tektonski poremećaji. Revolucija. I to sve zbog miliona, tačnije, milijardi evra. Zavrtele su se milijarde u očima Florentina Pereza i njemu sličnih. Njima je fudbal - novac. Bio i ostao.

Za njih je lopta sredstvo da se dođe do love. Bila i ostala. Oni su zalutali i ovaj sport i uneli u njega do sada neviđeno zlo. Za nas je fudbal bio i ostao ljubav. To su razlikujemo.

Kulminacija svega usledila je u sumornoj američkoj noći. Američkoj? Da, dobro ste pročitali. Čuvena fudbalska nacija "preko bare" bare preuzela je stvari u svoje ruke. A, zna se dobro šta je za njih sport. Novac. Bio i ostao.

Liga šampiona prestaje da postoji u svom dosadašnjem obliku jer ju je napustilo čak 12 velikih evropskih klubova! Zvuči, tužno, zar ne?

Nema više utorka i srede.Večeri ova dva dana gube smisao. Bilo je lepo, dok je trajalo. I zaista, bila je to ljubav. Iskrena i na prvi pogled. Liga šampiona i svaki ljubitelj fudbala. Ali ne leži vraže, pojavila se i ku*va da sve pokvari. U vidu dolara. U vidu halapljivih milijardera.

Čak i da ne uspeju u svom podlom planu, ostaje gorak ukus. Odakle ideja uopšte da uništite esenciju fudbala, emocija i ljubavi koja traje kroz decenije.

Tužni ponedeljak... A, slede još tužniji utorci i srede.

Kurir sport / M. B.