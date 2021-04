FUDBAL NA DRUGOM MESTU! Vučelić o Superligi Evrope: Sve veći jaz između bogatih i siromašnih

- Sve se više u svetu produbljuje jaz između bogatih i siromašnih i onih manje bogatih. Stvara se potreba da se sve ultra komercijalizuje i da se fudbal kao igra stavi na drugo mesto. U toj koncepciji se sve druge zemlje pokazuju kao kolonijalni privesci koji eventualno mogu da za njih proizvode po jevtinim cenama igrače i ništa više - smatra prvi čovek crno-belih.

Jasno je da klub iz Humske ima sve razloge da bude protiv ovakvog raspleta.

- Mi smatramo da je to ubistveno za fudbal, smatramo da to odudara od svih deklarativnih priča o ujedinjavanju Evrope, o premošćavanju jaza između severa i juga. Ovakva Superliga bi zaista stavila fudbal kao sport na drugu stranu. Možete misliti kako bi izgledala svetska i evropska prvenstva bez najvećih zvezda, Ronalda i Mesija, koliko bi to bilo neprivlačno za sponzore. To bi dodatno unizilo reprezentativni fudbal, zamislite na šta bi ličile reprezentacije Portugalije i Španije. Postavlja se na glavu ceo sistem, potpuno nakaradno.

Srpski fudbal će izvesno osetiti posledice ovakvog udruživanja najbogatijih evropskih klubova.

- Nema potrebe da govorim o svim posledicama koje bi nastale po naš sport. Ovo nije grom iz vedra neba, nagoveštava se jako dugo. Oni su Rubikon prešli ovim potezom. Španci su protiv, ali na šta će ličiti njihov fudbal bez Reala i Barselone. To je antifudbalski, ali je logično. To je patologija jedne normalnosti.

Zna prvi čovek crno-belih da će veoma važna biti reakcija evropske kuće fudbala.

- Fudbal bi zakoračio u nekom nepoznatom pravcu i zato reakcija UEFA mora da bude pametna i racionalna. U toj kombinaciji recimo nema Ajaksa, koji je ozbiljan velikan. Bilo bi i mnogo manje novca u ostalim evropskim takmičenjima, a to je za Partizan i Zvezdu jako bitan detalj za funkcionisanje. Svi zaboravljamo da bi mi imali mnogo veći rejting da nije bilo sankcija, ovim se postavljaju novi gubici. Jedna potpuno neprirodna stvar, jedna vesternizacija i amerikanizacija svega - zaključio je Vučelić.

Kurir sport / Večernje novosti