SUPERLIGA ZAVADILA KUMOVE Krstio mu ćerku, pa mu zabio nož u leđa: Nikad nisam video osobu koja toliko laže

Predsednik Evropske kuće fudbala (UEFA) Aleksander Čeferin oštro se suprotstavio formiranju Superlige.

Slovenac nije očekivao takav potez 12 klubova, a još manje je očekivao da ga izdaju neki njemu bliski ljudi koji su u upravama tih klubova.

Među njima je na prvom mestu Andrea Anjeli, čelnik Juventusa, koji je pre samo dve godine krstio Čeferinu ćerku.

"Andrea Anjeli me je najviše razočarao od svih. Nikada nisam video osobu koja toliko laže i tako uporno kao on. To je neverovatno".

Čeferin je još oštrije reči uputio Edu Vudvordu, direktoru Mančester junajteda, koji je do prošle nedelje podržavao reformu postojeće Lige šampiona.

"Bio sam advokat za krivično pravo 24 godine, ali nikada nisam sreo osobu kao što je on. Pozvao me je prošlog četvrtka da mi kaže da je zadovoljan najavljenim reformama i da ih u potpunosti podržava. Želeo je da priča o Finansijskom fer-pleju, a očito je već tada bio potpisao nešto drugo... Nismo znali da imamo toliko zmija oko nas, ali sada znamo", zaključio je Čeferin.

Odigledno je, dakle, da rat oko formiranja Superlige dobija i ličnu notu.

Kurir sport