KLOPOVA PORUKA ODJEKUJE SVETOM, HOĆE DA IGRA LIGU ŠAMPIONA: Karager još jasniji i glasniji, VLASNICI PROVLAČE LIVERPUL KROZ BLATO!

Jedan od 12 osnivača Superlige u fudbalu je i engleski Liverpul, ali su njegovi bivši igrači, kao i sadašnji menadžer jasno stavili do znanja da su protiv toga.

Jirgen Klop je digao glas protiv svojih poslodavaca, vlasnika Liverpula Džona Henrija i Toma Vernera, odnosno njihove Fenvej sport grupe.

foto: Profimedia

- Prvi put sam o tome čuo juče. Dobili smo samo neke informacije, ne znamo sve. Teško je, mogu da razumem zašto su ljudi nezadovoljni. Želim da naglasim da ni je ni igrači nismo ni na koji način uključeni u odlučivanje - rekao je Klop, pa poentirao:

- Ja nemam nikakav problem sa Ligom šampiona i želim da se moj tim kvalifikuje za to takmičenje naredne sezone!

A onda se u priču uključio i legendarni fudbaler Redsa Džejmi Karager, koji je bio još direktniji i oštriji od Klopa.

- Ovo ne radi Liverpul, to nije Liverpul. Tp je delo Džona Henrija i njegove FSG. To što on i ostali vlasnici rade je užas. Provlače instituciju kakva je Liverpul kroz blato - grmeo je Karager.

Kurir sport