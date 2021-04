SUPERLIGA JE OSUĐENA NA PROPAST! ČEFERIN PONIZIO BOGATAŠE: Gde ste bili kada je Crvena zvezda bila krem evropskog fudbala?

Aleksander Čeferin, predsednik Evropske kuće fudbala (UEFA), još jednom je osudio formiranje Superlige, koju smatra privatizacijom fudbala.

Čeferin je tokom kongresa UEFA uputio niz zamerki na račun 12 klubova koji su rešili da formiraju svoje takmičenje.

foto: FK Crvena Zvezda

"Gde je bio Mančester junajted u deceniji pre nego što je ser Aleks Ferguson stupio na scenu. Sećate li se? Gde je bio Juventus pre 15 godina? Koliko znam u Seriji B. Da su klubovi koji su dominirali evropskim fudbalom pre 30 ili 40 godina odlučili da prave Superligu, kako bi ona izgledala? Bili bi tu Notingem Forest, Aston Vila, Hamburg, Steaua, Porto, PSV i Crvena zvezda. To je bio evropski krem tada. To bi bila Superliga. Ali fudbal se menja. A neki to ne razumeju. Vide samo promene na bankovnim računima. Ti klubovi koji misle da su sada nedodirljivi bi trebalo da se sete odakle su došli. Trebalo bi da shvate da ako su evropski giganti danas to je delom i zbog UEFA koja više od 60 godina brani ideju da se takmičenje zasniva samo na sportskim rezultatima. Bez UEFA ko zna gde bi bili", rekao je Slovenac.

Kurir sport