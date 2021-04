SA MILANOM NEĆU DA IMAM NIŠTA! NEKA ME NATERAJU: Na klupi samo pod JEDNIM uslovom!

"Ne želim da igram protiv Milana jer su oni među ova tri (italijanska) kluba u Superligi, ali ako me (izvršni direktor Đovani) Karnevali prisili, naravno, ići ću na gostovanje", rekao je De Zerbi, preneli su italijanski mediji.

Sasuolo u sredu gostuje Milanu u utakmici 31. kola Serije A. Utakmica se igra od 18.30.

"Toliko sam ljut da sam razgovarao o tome s momcima 30 minuta. Ljut sam jer je u nedelju izvršen državni udar. Za fudbal je to ekvivalent državnom udaru", rekao je trener Sasuola i istakao da fudbal pripada svima.

"Objavili su izjavu u ponoć sa svojim novim veb sajtom. Bilo je to kao da su stavljali svoje zastave na teritoriju koju su oduzeli nekom drugom. To je kao da sin radnika ne može da sanja da postane hirurg, advokat ili lekar. Kao da su rekli detetu u školskom dvorištu, ta lopta je moja, uzimam je. Fudbal ima ulogu u društvu koja se razlikuje od ostalih sportova", naveo je on.

De Zerbi je rekao da je u januaru mogao da pojača tim, ali da nije imao nijedan sastanak sa upravom o tome jer je bio svestan ekonomske situacije u klubu.

"Ako su ovi klubovi u dugovima, trebalo bi sebi da postave pitanje o tome kako vode svoje poslovanje...", rekao je trener Sasuola.

"Tako sam ljut i to je nešto što prevazilazi platu i posao. Radi se o sferi vrednosti, osećanja, fudbalskog rivalstva i istorije italijanskog fudbala", rekao je De Zerbi.

