BOGATI VLASNIK LIVERPULA SE ŽESTOKO KAJE: Objavio emotivnu video poruku u kojoj traži OPROŠTAJ

Džon Henri, vlasnik fudbalskog kluba Liverpul, uputio je izvinjenje navijačima, treneru Jirgenu Klopu i fudbalerima slavnog engleskog kluba odluke da učestvuje u osnivanju Superlige Evrope.

Liverpul je sinoć odlučio da odustane od učešća u ovom takmičenju, a vlasnik kluba je u video poruci priznao da se iskreno kaje što je uvukao klub u ovaj projekat.

Henri je prvi vlasnik kluba koji je uputio izvinjenje.

"Želim da se izvinim svim navijačima i poštovaocima Liverpula za uznemirenje koje sam izazvao u poslenjih 48 sati. To se podrazumeva, ali važno je i da se kaže – ovaj projekat nikada nije ni trebalo da ostane na snazi bez podrške navijača. Niko u Engleskoj nije mislio drugačije. Tokom ovih 48 sati jasno ste nam rekli da podrške neće biti i da projekat neće opstati. Čuli smo vas, ja sam vas čuo.

Želim da se izvinim Jirgenu, Biliju, igračima, svima koji rade u klubu veoma naporno kako bi naši navijači bili ponosni na klub. Niko od njih nema nikakvu odgovornost za ovo uznemirenje. Njima je bilo najteže i to nije fer i to me najviše boli. Oni vole ovaj klub i rade na tome da vi budete ponosni svakoga dana. Znam, da ceo LFC tim ima znanje i želju da svojim radom povrati poverenje navijača i pomogne nam da napredujemo.

foto: Profimedia

Pre više od deset godina kada smo se upustili u izazove koje donosi fudbal, sanjali smo iste snove, radili smo naporno da unapredimo vaš klub, naš posao nije završen. Nadam se da razumete da čak i kada napravimo greške samo želimo da radimo u najboljem interesu vašeg kluba. Izneverio sam vas i zbog toga mi je veoma žao. Samo sam ja odgovoran za nepotrebnu negativnu energiju koja se sakupila u prethodnim danima, to je nešto što nikada neću zaboraviti. To pokazuje snagu navijača.

Ako je nešto pokazala ova okrutna pandemija to je koliko su važni navijači za naš sport, za svaki sport. Pokazala nam je to na svakom praznom stadionu. Ova godina bila je izuzetno teška za sve nas, ne postoji niko ko nije pogođen. Važno je da ostanemo posvećeni onome što smo videli od svih vas, globalno i lokalno, iz vaših gestova dobrote.

foto: Profimedia

Obećavam vam, uradiću sve što mogu da ojačamo našu vezu. Hvala vam što ste me saslušali", poručio je vlasnik Redsa.

John W Henry's message to Liverpool supporters. pic.twitter.com/pHW3RbOcKu — Liverpool FC (@LFC) April 21, 2021

Kurir sport/Sport klub