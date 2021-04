ZVEZDA I PARTIZAN SU ZLO SRPSKOG FUDBALA, A UEFA JE KUĆA SMRADA: Bivši reprezentativac ostavio srpsku fudbalsku javnost BEZ TEKSTA

Bivši reprezentativac naše zemlje Rade Bogdanović bez dlake na jeziku govorio je o aktuelnim temama u domaćem i svetskom fudbalu.

Otresit. Bez dlake na jeziku. Čovek koji je toliko zahvalan za priču jer se vodi onom "što na um to na drum", baš takav je Rade Bogdanović.

Kako ga bije glas da probleme ne skriva pod tepih već da ih iznosi na svetlo, bez uvijanja i bez straha od negativnih komentara, Bogdanović se dotakao svih tema vezanih za najvažniju sporednu stvar na svetu.

Bivši as Atletiko Madrida izneo je svoje utiske o dobrom startu reprezentacije Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, gde je najveći utisak sigurno ostavio novi selektor Dragan Stojković Piksi.

foto: FSS

- Javnost je bila željna nekog novog iz sveta fudbala na mestu selektora, a pogotovo čoveka koji je obeležio deceniju igranja za Srbiju. Videli su igrači u njemu istinsku fudbalsku veličinu i kroz njegovo igranje u bivšoj reprezentaciji i odanost prema grbu. Videli su nešto iskreno i pozitivno - počeo je Bogdanović razgovor za Meridian sport.

Odmah je ušao "u glavu" problema, zašto Srbija ranije nije tako dobro počinjala kvalifikacije što za Svetsko, što za Evropsko prvenstvo?

- Nezdrava je atmosfera bila, gde se u reprezentaciji nije znalo ko pije, a ko plaća! Tumbaković je bio malo vremena, uspeo je da dođe do odlučujuće utakmice koja nije dovela do plasmana na Evropsko prvenstvo. Narod i ljudi su potom procenili da ima nedodirljivih kao što su Kolarov i Milivojević, rekao sam davno za to i bio sam u pravu. Imamo sedam bodova sada, odigrali smo tri utakmice, a ima vremena da se popravi dosta stvari u igri koje nisu valjale.

foto: Nemanja Pančić, Starsport

Sa teme reprezentacije prešao je na domaću ligu. Mnogi su zagovornici da format sa 20 klubova mnogo razvodnjava kvalitet sa čime se slaže i Bogdanović.

Osvrnuo se Bogdanović i na nedavni intervju Neška Milovanovića koji bio jedan od ljudi koji su digli ruke za Super ligu sa 20 klubova, ali priznaje da to nije bila dobra ideja.

- Što taj Neško ne kaže je l' imao pritisak protiv večitih? Kažeš ako si trener - zvali su, spusti ručnu ili ih pusti. Izlizano je i nebuloza da pričamo o tome. Pa, Zvezda i Partizan su najveće zlo srpskog fudbala! Ne mogu doneti boljitak. Krcati su strancima, jure rezultat, ne znam zbog koga i čega. Ja sam od onih koji kada hoće da kaže nešto da to radi do kraja. Šta je u fudbalskoj Srbiji normalno? Ima li išta normalno - pita se Bogdanović.

Nedavno je aktuelna tema u fudbalskoj Srbiji bila i sugestija od UEFA da su pojedini mečevi u Srbiji - namešteni. Ipak, Bogdanoviću više smeta momenat u kome se to dešava, a ima i vrlo oštru poruku za predsednika Aleksandra Čeferina.

foto: Starsport©

- Prvo, u vezi nameštanja UEFA je jako licemerna! Iz prostog razloga što su sada otvorili utakmice Prve lige, otvorili su onog trenitka kada je otišao Slaviša Kokeza. Što to nisu otvorili dok je on bio tu?! Što nije Čeferin to uradio dok je Kokeza tu? Zato što je imao interes zbog glasanja! Svaki predsednik UEFA dobije glas Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Hrvatske. Sada je otvorio taj slučaj u stilu "sad ću ja da vam pokažem". Kada dođe novi predsednik, reći će mu: "neka idu male kazne, rešićemo to" - kaže Bogdanović i dodaje:

- UEFA nije kuća fudbala nego smrada i interesa, pokušavaju sami da uruše interese! Guraju neke Superlige, sve se pretvorilo u novac i budalaštinu. Ipak je on Slovenac, blizak Balkanu, zna on kako se sve kombinacije prave! Što ne postavi pitanje Italijanima kako im dolazi toliko utakmica iz dva u jedan ili jedan u dva? Poslaću mu lično snimak kako se radi u Italiji.

Bogdanović je takođe uveren da je dokaze o nameštanju UEFA imala i znatno ranije.

- Znam milijardu posto da su pre dve godine imali isto ovo što su sada obelodanili. Biće tih pritisaka i po Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori...

Kada se već skoro dotakao Slaviše Kokeze, u srpskoj javnosti vlada debata ko će biti novi predsednik. Jedni dižu ruku za Nemanju Vidića. Drugi za ostanak Marka Pantelića. Pojedini imaju i neka treća rešenja.

- Da nema politike, ne bi bilo nikakvih potresa. Novog predsednika će odbarati političari! Politika mora da reši novog predsednika. Kakve izborne skupštine?! Počev od Saveza, Istok, Jug, Sever... Njima svima država naredi da se sastanu jer se nikada ne bi samo sasatavili! Status kvo odgovara mešetarima. Voleo bih da dovedu nekoga koga će prihvatiti kao Piksija. Nekoga ko nije zagazio u neko blato, ko se nije obogatio na grbači naroda. Ko će biti vredan, a nevidljiv, da vuče kvalitetne poteze. Teško će ga naći, politika će to odraditi. Pantelić je recimo je dugo u Savezu, dugo je bio fudbaler. Već je ušao u materiju i ne bih imao ništa protiv da on ostane predsednik. Podržavam ga. Već je involviran, par godina je tu. Ali šta će politika reći - zaista ne znam...

foto: Starsport

U srpskom fudbalu postoji još jedan čovek koji je poznat po britkom jeziku, a koji je ovih dana u žiži interesovanja zbog raskola sa Vojvodinom. Naravno, radi se o Nenadu Lalatoviću, koga naš sagovornik izuzetno ceni.

- Iskren da budem, o Lalatoviću imam jako visoko mišljenje iz nekoliko razloga. Ima trenersku žicu, jako je veran, odan igračima, klubu u kojem radi. Ima možda temperament koji je možda malo "previše". Malo samo kada bi ga iskontrolisao... Mada bih i ja isti takav bio. Pod kakvim pritiskom radi - on je srpski Ferguson! Vojvodina je najgora sredina za igranja fudbala! Oni mučenici ne mogu ni oko čega da se dogovore. Lalatović je trener za kakvog bih 200 posto igrao. U pogrešnoj je sredini i bolje mu je da ode - zaključio je Bogdanović.

Kurir sport/Meridian sport