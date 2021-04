STANOJEVIĆ POSLE POBEDE U NOVOM SADU: Utakmica nije bila lepa za gledanje, zaslužili smo finale! VIDEO

Trener fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević rekao je da današnji meč protiv Vojvodine nije bio lep za gledanje, ali da je prezadovoljan plasmanom svoje ekipe u finale Kupa Srbije.

"Prezadovoljan sam što smo ušli u finale, čestitam mojim igračima... Imali smo teške utakmice u Kupu, vrlo teško smo došli do finala, ali mislim da smo to zaslužili", rekao je Stanojević na konferenciji za novinare posle utakmice.

Fudbaleri Partizana plasirali su se večeras u finale Kupa Srbije, pošto su u Novom Sadu pobedili ekipu Vojvodine sa 1:0.

Jedini gol u reprizi prošlogodišnjeg finala postigao je Svetozar Marković u 11. minutu.

"Utakmica je bila egal. Nismo bili nešto bolji, ali mislim da smo posle 60. minuta u potpunosti kontrolisali utakmicu. Utakmica je bila više takmičarska nego lepa za gledati. U svakom slučaju, prezadovoljan sam jer su igrači pokazali dobar takmičarski karakter", rekao je Stanojević.

Partizan se plasirao u svoje sedmo uzastopno finale, a za trofej nacionalnog Kupa će se boriti sa Crvenom zvezdom koja je u polufinalu eliminisala Radnik.

"Voleo bih da se igra na neutralnom terenu. Mislim da bi to bilo najbolje, da se ne izvlače kuglice... Da se borimo za taj trofej, da vidimo šta nam je to potrebno, nama kao ekipi i meni kao treneru, da osvojimo trofej", rekao je Stanojević.

U jednom momentu na večerašnjem meču je izgledalo da će golman Partizana Vladimir Stojković morati da napusti teren zbog povrede.

"Stojković je herojski odbranio utakmicu s povredjenom nogom, branio je kapitenski. Pitanje je i oko Miljkovića da li će moći da igra... Suma nije mogao da igra, Urošević je tražio izmenu jer se loše osećao...", rekao je trener Partizana.

Utakmicu na stadionu "Karadjordje" pratio je i selektor Srbije Dragan Stojković.

"Žao mi je što na današnjoj utakmici nije imao mnogo da vidi. Utakmica je bila loša za gledanje", rekao je Stanojević i ipak kao jednog igrača izdvojio Svetozara Markovića.

Povodom priča o budućnosti trenera Vojvodine Nenada Lalatovića, Stanojević je naveo da bi voleo da ostane u srpskom fudbalu, ali i istakao da je zaslužio da ode u jaču ligu.

"Ja ga izuzetno cenim. On je sjajan trener koji pravi rezultate i igrači mu napreduju... Voleo bih da ostane, ali s druge strane želim mu da ode u neki veći klub i zaradi veći novac jer je to zaslužio. Mislim da je ovde sve pokazao i da mu je vreme da ode negde i da dobije šansu u nekoj jačoj ligi. Ja mu to želim od srca", rekao je Stanojević.

Beta