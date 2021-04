PEREZ SE OGLASIO USRED NOĆI I ŠOKIRAO FUDBALSKI SVET: Niko nije izašao iz Superlige! Nastavljamo projekat! VIDEO

Florentino Perez, prvi čovek Reala i kontroverznog projekta Superliga Evrope, u pola noći gostovao je na poznatom španskom radiju "Kadena Ser".

Španac je bez dlake na jeziku govorio o debaklu privatnog takmičenja koje je izazvalo tektonske potrese u fudbalskom svetu.

Podestimo, dvanaest velikih evropskih klubova (Real Madrid, Barselona, Atletiko Madrid, Mančester junajted, Liverpul, Mančester siti, Čelsi, Arsenal, Totenhem, Juventus, Milan i Inter) osnovalo je u nedelju veče Superligu Evrope, zatvoreno takmičenje koje predstavlja pandan Ligi šampiona. Nakon enormnog pritiska fudbalske javnosti, navijača, igrača, trenera, vlada, nacionalnih saveza... samo 48 sati nakon osnivanja liga je doživala potpuni krah, jer su engleski klubovi odlučili da izađu iz projekta. U sredu su isto učinili i Inter, Milan, Atletiko Madrid.

Difinitivno NE Superligi zvanično još uvek nisu izgovorili samo Real Madrid, Barselona i Juventus.

foto: Reuters

Jedan od glavnih logističara ovog projekta tvrdi da Juventus i Barselona ostaju u projektu koji je trenutno "na čekanju" i poručuje da niko nije istupio iz takmičenje, jer da bi to uradili moraju da plate penale.

"Niko nije odustao u ovom momentu od projekta, jer niko nije platio penale za to. Bilo je klubova koji nisu bili preterano zainteresovani za učešće, ali potpisali su ugovore. Koliki su penali? To vam neću otkriti", kaže Španac.

Perez ne krije da ga je pogodila trenutna situacija.

"Tužan sam. Radimo na ovome već tri godine. La Liga je nedodirljiva, ali format Lige šampiona je zastareo i zanimljiv je samo od četvrtfinala. Prošle sezone smo izgubili 650 miliona evra i očito je da format nije dobar. Mi smo napravil format u kom od starta igraju najbolje evropske ekipe. Možete dobiti više novca tamo gde veliki ne gube zbog solidarnosti sa drugima. Radili smo dugo na projektu, ali možda nismo dobro prezentovali svoju ideju."

Prvi čovek Reala je prokomentarisao i haos koji je nastao odmah nakon osnivanja Superlige.

"Nikada nisam video takvu agresiju predsednika UEFA, to je bilo orkestrirano, od pretnji do raznih uvreda, kao da smo ubili nekoga. Fudbalu je potreban spas. Usledili su komplikovani događaji i Englezi su izgubili interes. Krenula je prljava kampanja, manipulacije, hteli su da nas prikažu kao grupu koja će ubiti fudbal. Međutim, istina je da postoje ljudi koji imaju privilegije i ne žele da ih izgube", kaže Perez.

foto: EPA

Španac je još jednom naglasio da Real neće odustati.

"Moja je odgovornost da Real Madrid bude pionir. Ako ima novca, ima ga za sve. Projekat je sada u "stand by" fazi. Zajedno smo, Juventus nije odustao, čuo sam se sa Anjelijem tri puta tokom dana. Tražićemo nove partnere. Ključno pitanje je kako zainteresovati mlađu publiku da prati fudbal".

Perez ističe da Superliga nije zatvoreno takmičenje.

"To nije zatvorena liga. Fiksni klubovi, koji ne mogu da ispadnu, to su zaslužili na terenu su to i zaslužili. To su klubovi koji imaju najviše fanova na društvenim mrežama. Bio bi veliki greh da nismo pokušali napravio ovaj format".

Liga šampiona je najavila novi format takmičenja 2024. godine, a Perez smatra da je to prekasno.

"Ne možemo da čekamo tri godine. Moramo da napravimo to sada. Novac dolazi od takmičenja u kom gledamo dobre utakmice. Morate zakazivati mečeve koji imaju težinu kao kad igraju Federer i Nadal. Želimo da igramo najbolje utakmice i time nikoga ne isključujemo".

Perez je razgovarao i sa prvim čovekom Barselone Đoanom Laportom.

"Pričali smo i ostaje uz projekat. Naravno da ostaje i reagovao je na jedini ispravan način".

Španac je prokomentarisao i reakciju UEFA.

"Ne bojim se osvete. Bio sam zabrinut dok je predsednik UEFA govorio o finansijskom fer-pleju. To je krucijalno i ne zvuči dobro. Pravila moraju biti fiksna, a ne fleksibilna. Ubili su nas agresijom. Čekali su nas. Kada se suoče sa realnošću videćemo šta će se dogoditi. Klubovi će izgubiti više od dve milijarde evra", kaže Perez i ističe da je ponašanje predsednika Čeferina bilo skandalozno:

"Želim da ga naučim kako se komunicira. Ne smemo se vređati, dijalog je naša obaveza. Poslednjih 20 godina u fudbalu se nisam posvađao, a njemu baš ne ide dobro".

