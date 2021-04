ČEFERIN BEZ DLAKE NA JEZIKU: Anjeli je najveći LAŽOV! Postoji mogućnost da se meč REAL - ČELSI ne odigra!

Prvi čovek UEFA, Aleksander Čeferin, otvoreno je govorio za španske medije o propasti kontroverznog projekta - Superliga Evrope.

Podestimo, dvanaest velikih evropskih klubova (Real Madrid, Barselona, Atletiko Madrid, Mančester junajted, Liverpul, Mančester siti, Čelsi, Arsenal, Totenhem, Juventus, Milan i Inter) osnovalo je u nedelju veče Superligu Evrope, zatvoreno takmičenje koje predstavlja pandan Ligi šampiona. Nakon enormnog pritiska fudbalske javnosti, navijača, igrača, trenera, vlada, nacionalnih saveza... samo 48 sati nakon osnivanja liga je doživala potpuni krah, jer su engleski klubovi odlučili da izađu iz projekta. U sredu su isto učinili i Inter, Milan, Atletiko Madrid.

"Znao sam odmah da će to takmičenje da propadne. Reako sam delegatima na UEFA kongresu da će propasti za 24 sata. Potvrdu sam dobio kada su me nakon kongresa počeli da zovu klubovi koji su kasnije napustili takmičenje. Verovao sam u moć fudbala. U prvih pet godina na poziciji predsednika shvatio sam koliko je fudbal moćan i da taj sport može započeti i zaustaviti ratove. Bio sam siguran da u Engleskoj to neće proći", likuje Čeferin.

Slovenac je istakao da sa nekim ljudima više ne želi da ima veze, jer su ga mnogo razočarali.

"Anjeli me je najviše razočarao. Nikada nisam video da je neko toliko puta lagao u životu. Razgovarao sam sa njim u subotu kada su krenule glasine, rekao mi je da će me nazvati, a onda je isključio mobilni telefon" kaže Čeferin i dodaje da Laporti ne zamera mnogo što je prihvatio da uđe u projekat Superlige:

"Svi su me razočarali u nekoj meri, ali Barselona najmanje. Laporta je na poziciju predsednika Barselone izabran nedavno i razgovarao sam sa njim dva li tri puta. Bio je pod ogromnim pritiskom zbov loše finansijske situacije koja ga je dočekala u klubu. Nije on kriv što je situacija takva i očito je bio pod velikim pritiskom da pronađe novac. Ipak, kao lukavi pregovarač osigurao je način da Barselona izađe iz projekta ako navijači budu protiv", otkrio je Čeferin.

Ovih dana dosta se spekuliše o izbacivanju Mančester sitija, Čelsija i Reala iz Lige šampiona.

"Sezona je u toku i televizije bi imale teške posledice ako se polufinala ne bi odigrala. Međutim, postoji relativno mala šansa da se utakmica Real Madrid - Čelsi ne odigra" otkriva Čeferin.

Slovenac je demantovao da je platio engleskim klubovima da odustanu od Superlige.

"Nemam milijarde da ih ponudim engleskim klubovima. I da jesam, oni se sigurno ne bi "izlanuli". Ovako znaju da su pogrešili, pozvali su me i za njih imam mnogo respekta" objasnio je Čeferin, koji je posebno pohvalio PSŽ, Bajern i Dortmund, jer nisu želeli da se pridruže Superligi.

Kurir sport