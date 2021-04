MACA DISKRECIJA ŠOKIRALA JAVNOST I GROBARE IZJAVOM: Zbog OVOG fudbalera Partizana sam umalo ostala u drugom stanju!

Na društvenim mrežama fanovima često drži predavanja na škakljive teme, a u najnovijem videu otkriva da li je nekada bila u drugom stanju. Jedan od njenih pratilaca upitao ju je da li je nekad muškarac ejakulirao unutar nje.

- Moram priznati da jeste. To je bilo slučajno, imala sam seks sa tamnoputim muškarcem, a on je fudbaler Partizana i mislim da svi znaju ko je on, kačila sam ga na društvene mreže. Naravno, imala sam veliku sreću, nisam pila one tablete da ne zatrudnim - rekla je Maca.

foto: Privatna Arhiva

- To mi se desilo jednom, on priča engleski, možda me lik nije razumeo, jer ja sam slaba sa engleskim. Ja njemu nisam znala da kažem da to ne uradi. Možda da sam znala bolje engleski, to se ne bi desilo, a možda i bi. Uglavnom, tada nisam dobro pričala engleski - odgovorila je iskreno Maca.

foto: FK Partizan

Senada Nurkić, kako joj je pravo ime, svojevremeno je otkrila i da je Sedrik Gogua, koji je 2016. igrao za Partizan, zapravo taj tamnoputi fudbaler, kao i da je veoma loš u krevetu.

Kurir sport