VOLI SE*S U VOZOVIMA I SMANJILA JE VELIKE GRUDI: U javnosti dama, u krevetu ekscentrična! FOTO

Ispričala je da je to zbog uvreda koje je dobijala u mladosti i da su joj se još u srednjoj školi svi smejali iza leđa.

"Neverovatno slobodno se osećam jer me reči 'velike grudi' više ne dodiruju. Nikad neću zaboraviti kada su se te dve riječi u školi počele vezati uz mene. Pukom slučajnošću, zvanom genetika, tekom jednog letnog odmora sam dobila velike grudi i moj prvi dan u 3. razredu srednje škole nije mogao proći nezapaženo. Smijali su mi se iza leđa, osećala sam se užasno, kao da mi se celi svet raspada (verujte, ne raspada se!). To je samo deo odrastanja i svi to moraju proći", požalila se Ketrin na Instagramu i rekla da je tada imala veliku podršku svoje majke.

Ona je sa 28 godina odlučila da smanji grudi, a pamti se i njena izjava da voli seks u javnosti.

"U javnosti se pokušavam ponašati kao dama, ali u krevetu sam ekscentrična. Smatram da ako imaš samopouzdanja u seksualnom životu, onda su ti sve ostale stvari u životu takođe dobre. Volim to raditi na neobičnim mestima, kao što su voz ili kupatilo", otkrila je ona.

Kurir sport