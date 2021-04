NAPREDAK BEŽI IZ OPASNE ZONE! Đuričić: Tri boda protiv Proletera veliki korak ka opstanku

"Raspoloženje u ekipi je više nego dobro, računamo da nam je potrebno još devet bodova za opstanak, mada je po nekim kalkulacijama i sedam dovoljno, a do kraja smo tri puta domaćini. Očekujem od tima da bude odgovoran, kao i do sada, upiše nova tri boda, jer bio bi to veliki korak ka opstanku", rekao je Djuričić, prenosi klub.

Fudbaleri Napretka dočekuju sutra ekipu Proletera, u utakmici 33. kola Super lige Srbije.

Napredak je trenutno na 15. poziciji na tabeli domaćeg šampionata sa 38 bodova, koliko imaju Javor i Voždovac, odnosno ima bod manje od Radničkog iz Niša i Rada. Na drugoj strani, Proleter je deveti sa 43 boda.

Kruševački tim je vezao tri pobede, dok je Proleter bez trijumfa u poslednjih pet utakmica.

"Proleter je u evidentnoj krizi rezultata, izgleda da su računali da su se obezbedili, pa maltene celog proleća igraju sa mladim timom", rekao je Djuričić.

"Sada im se malo otelo to igranje sa decom, izgubili su u prethodnom kolu kod kuće od Mladosti i verujem da će nama na megdan izaći sa svim raspoloživim snagama, jer mogli bi se naći u opasnoj zoni po pitanju opstanka, što im verovatno nije bilo ni na kraj pameti pred početak drugog dela šampionata", dodao je on.

Vezista Marko Tomić naveo je da je njegova ekipa svesna značaja predstojeće utakmice i da je spremna.

"Pobeda bi nas verovatno podigla iznad 'crvene linije', ali i obezbedila da se u miru pripremamo za naredno gostovanje i rasterećeniji udjemo u finiš prvenstva", rekao je on.

Utakmica Napredak - Proleter na programu je sutra od 15.00

Beta