POZNATA I PLATA: Evo koliko će Dragović ZARAĐIVATI u Zvezdi!

On je prethodnih dana boravio je u Beogradu i u načelu sve dogovorio sa generalnim direktorom crveno- belih Zvezdanom Terzićem.

Ostala je još samo formalnost, odnosno potpis ugovora.

Tako će austrijski fudbaler ostvariti dečački san i zaigrati za voljeni klub.

"Zvezda mu je ponudila ugovor na tri godine i 600.000 evra godišnje plus bonusi. To je maksimum koji u ovom trenutku može da mu ponudi usled krize izazvane korona virusom. To znači da bi za ceo ugovor inkasirao nešto preko dva miliona evra. Nije mu novac prelomni faktor, tako da svi u klubu veruju da će pristati" saznaje "Informer".

Štoper iz Beča je 2013. godine iz Bazela prešao u Dinamo Kijev za 10 miliona, a tri sezone kasnije u Leverkuzen za 21 milion evra.

Izvesno je da Dragović neće biti jedino pojačanje crveno-belih u ovom roku, jer su u toku i pregovori sa povremenim reprezentativcem Srbije, Aleksandrom Prijovićem.

Kurir sport / Informer