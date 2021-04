TRI BODA JEDINA OPCIJA! Trener Javora pred Mačvu: Sve osim pobede je za nas ravno katastrofi

"Očekuje nas teška utakmica. Mačva je u prolećnom delu prvenstvu pokazala da igra zaista dobro i da ih je teško pobediti, iako imaju male šanse za opstanak. Oprezno ulazimo u utakmicu, nećemo ih potceniti", rekao je Milović, prenosi klub.

"Znamo koliko nam je utakmica važna i samo pobedom možemo zadržati šanse da opstanemo u ligi. Sve osim pobede je za nas ravno katastrofi, ne zbog toga što potcenjujemo Mačvu, već zbog nastavka prvenstva, jer znamo koliko nas teške utakmice očekuju", dodao je on.

Fudbaleri Javora dočekuju sutra ekipu Mačve, u utakmici 33. kola Super lige Srbije.

Tim iz Ivanjice je trenutno na 13. mestu na tabeli domaćeg šampionata sa 38 bodova, koliko imaju i Voždovac i Napredak, odnosno ima bod manje od Radničkog iz Niša i Rada. Na drugoj strani, Mačva je pretposlednja sa 21 bodom.

"Ovo je utakmica u kojoj nije važna igra, najvažniji je rezultat i nadam se da ćemo uspeti da pobedimo", istakao je Milović.

On je naveo da je ekipa dovoljno iskusna da se izbori sa pritiskom koji donosi trenutna pozicija na tabeli.

"Položaj na tabeli možda stvara dodatni pritisak, ali mislim da smo dovoljno iskusni da znamo kako da udjemo u ovu utakmicu. Svi smo svesni značaja meča, i klub i igrači i stručni štab. Ne treba da vodimo računa o tom pritisku, već o sebi i da odigramo najbolje što možemo", rekao je Milović.

Fudbaler Javora Anes Rušević kazao je da smatra da će predstojeća utakmica biti prelomna za tekuću sezonu.

"Ne očekujemo ništa osim pobede. Ovo je najbitnija utakmica u sezoni, koja će prelomiti sve. Želimo tri boda i sve ćemo učiniti da dodjemo do njih. To što smo beležili loše rezultate protiv ekipa iz donjeg dela tabele nije tema za razmišljanje. Moramo misliti pozitivno i kako znamo osvojiti tri boda", rekao je on.

Utakmica se igra sutra od 15.00.

Beta