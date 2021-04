LALE ŽELE ISKUPLJENJE ZA PARTIZAN! Fudbaler Vojvodine: Pobeda jedini način da zaboravimo Kup

"Jedini način da zaboravimo poraz što pre jeste da u novu utakmicu udjemo što bolje i da novom pobedom zatvorimo tu stranicu. Želimo da do kraja prvenstva sačuvamo treće mesto na tabeli i verujem da ćemo zbog toga svi biti motivisani", rekao je Bralić, prenosi klub.

"Siguran sam da ćemo svi u meč ući sa željom da se vratimo na pobedničke staze", dodao je on.

Fudbaleri Vojvodine u sredu su izgubili od Partizana sa 1:0 u polufinalu Kupa Srbije, a već u nedelju dočekuju ekipu Metalca u 33. kolu Super lige Srbije.

Ekipa iz Novog Sada je treća na tabeli domaćeg šampionata sa 66 bodova, dok je Metalac deseti sa 42.

Vojvodina je u prvom delu sezone ispustila pobedu protiv Metalca i pored vodjstva od 3:1.

"Ostaje žal zbog ta dva boda koja smo izgubili. Vodili smo 3:1, kontrolisali smo igru, a onda je došlo do pada i primili smo dva gola. To je još jedan razlog da u utakmicu moramo da udjemo maksimalno, da ostanemo fokusirani do samog kraja", rekao je štoper Vojvodine.

"Uvek imamo u vidu i dobre i loše strane protivnika, jer šef i naš stručni štab pripreme pred svaki meč analizu rivala. Trudimo se da uvek znamo kako igraju protivnički igrači, ali se na kraju fokusiramo na to da mi budemo što bolji", rekao je Bralić, koji je za kraj istakao da još ne zna da li će ostati u Vojvodini i posle tekuće sezone.

Utakmica Vojvodina - Metalac na programu je u nedelju u 14.30

Beta