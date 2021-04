UEFA JE OVO ZASLUŽILA ZBOG KOSOVA! Dule Savić: Ne mogu da povereujem da su utakmice u Srbiji nameštene!

Dotakao se teme koja je izazvala tektonski poremećaj, sukob UEFA i velikih klubova oko osnivanja Superlige Evrope

"UEFA je zaslužila ovo, kada je Kosovo primila u članstvo. 4. stav statuta kaže da članice mogu da budu samo države priznate u UN, pošto nisu poštovali svoj statut i ovo su zaslužili. Ovo nisu mali klubovi i neće to tek tako da se završi. Tačka ovde nije stavljena. Malo će se primiriti, pa se nastavlja. JP Morgan je uložio 6 milijardi, a hoće još više i oni sada deluju neozbiljno pa će sigurno biti zanimljivo da se vidi i njihova reakcija", rekao je Savić.

foto: Profimedia

Savić se dotakao i nameštanja utakmica u Srbiji.

"Ja nisam naivan niti glup, ne mogu da poverujem da su utakmice nameštene. Ne znam kako može to da se desi, ja to nisam doživeo u svojoj karijeri nikada. Kako neko nekome može da da bod? Da ga pusti da pobedi i izgubi utakmicu namerno? Mogu da poverujem da se neko u interesu nekog drugog pusti neke republike, ali da igrač pusti to ne mogu da poverujem. Videli smo da sudije greše i u Ligi šampiona i na Svetskom prvenstvu i to je nekada neznanje, a nekada namera. Tako i dolazimo do nameštanja. Ako je namerno onda neko stoji iza toga... Igrači da puštaju, to ne prihvatam da postoji. UEFA se time bavi, sve kontrolišu, imaju sve informacije i o kladionicama i sve su mi objašnjavali da kada se nešto naglo menja i sumnjivo je i to se odmah ispituje", zaključio je Dule Savić.

Kurir sport