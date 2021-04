FUDBAL BI VEĆ 25. MAJA MOGA DA SE IGRA PRED PUBLIKOM: Samo veliki odziv za imunizaciju VODI UKIDANJU MERA

Član kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović najavio je mogućnost selektivnog ukidanja svih restriktivnih mera ako građani budu disciplinovani i ako se nastavi dobar odziv za vakcinaciju.

- Neki gradovi kao što su Novi Pazar i okolina, gde je odziv na vakcinaciju loš, teško da mogu da očekuju popuštanje mera. Čini mi se da s vakcinacijom u što većem obimu možemo da obezbedimo da brojevi budu ispod 1.000 zaraženih dnevno, to bi bilo realno i moguće. Ali cilj je da do leta broj novoobolelih bude ispod 100, to bi bio veliki uspeh - kazao je Tiodorović za TV Prva i dodao da se na sednici kriznog štaba, koja se očekuje narednih dana, ne predviđa novo pooštravanje mera.

Takođe, izjava dr Predraga Kona medijima da bi se moglo desiti da finale Kupa Srbije u fudbalu 25. maja bude odigrano uz prisustvo publike pobudila je nadu vakcinisanim građanima u povratak normalnom životu. Takođe, kako je ranije nagoveštavano, osobe koje iz zdravstvenih ili drugih objektivnih razloga ne smeju da prime cepivo protiv kovida 19 neće biti zbog toga diskriminisane i moći će i one uz poštovanje određenih mera da se vrate životu pre pandemije.

