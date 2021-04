VEČERAS SE U MADRIDU PIŠE ISTORIJA, REAL I ČELSI NISU IGRALI MEĐUSOBNO U LIGI ŠAMPIONA Svi nestrpljivo čekaju prvo polufinale (21)

Fudbaleri Reala dočekuju Čelsi, a ono što ovo polufinale čini posebno zanimljivim je podatak da će se da evropska fudbalska velikana sastati međusobno prvi put u najjačem takmičenju.

foto: EPA/Kiko Huesca

Igrali su Real i Čelsi tri utakmice u Evropi, ali u Ligi šampiona nikad. Interesantno je i to što se ni u ovom veku nikada nisu sastali. Dvomeč iz 1971. godine u Kupu pobednika kupova završen je bolje za engleze, koji su posle 1:1 u prvom susretu 19. maja, u drugom, ponovljenom, dva dana kasnije, slavili sa 2:1. Više razloga za slavlje imali su londonski "plavci" i u UEFA Superkup 28. avgusta 1998. godine kada su savladali Real sa 1:0 i stigli do trofeja.

foto: AP

Teorija po kojoj će sudije večeras servirati hladnu osvetu Madriđanima zbog pokušaja osnivanja Superlige ne brine mnogo menadžera Reala Zinedina Zidana, koji zna kako njegova ekipa mora da odradi posao u 90. minuta.

foto: Reuters

- Sudija će raditi svoj posao, a mi ćemo igrati fudbal. Ako budemo mislili da ćemo biti oštećeni ili da će biti nepravde, bićemo u problemu i zabrljaćemo. Moramo se fokusirati samo na igru - poručio je Zidan.

Njegov kolega sa klupe Čelsija Tomas Tuhel as priličnom dozom optimizma ulazi u dvomeč sa Realom i poručuje da će se njegov tim pokazati u najboljem svetlu:

foto: EPA-EFE/NEIL HALL

- Osećam da možemo da igramo na visokom nivou, a ako to ne uspemo, možemo da sprečimo protivnika da igra dobro. Moji igrači su spremni da rade i da istrpe sve. Nadam se dobroj partiji u Madridu jer je to predulosv da stignemo do finala.

A šta očekivati večeras? Nadamo se dobroj utakmici dva velika tima. Fudbalski znalci i mediji se ne bave prognozama rezultata, ali se može pronaći nagađanje u kakvim će sastavima Real i Čelsi istrčati na teren. Po nama su ovo najverovatnije ekipe koje će odabrati Zinedin Zidan s jedne i Tomas Tuhel s druge strane.

REAL: Kurtoa, Karvahal, Varan, Militao, Naćo, Kazemiro, Kros, Modrić, Asensio, Vinisijus, Benzema. ČELSI: Mendi, Azpilikueta, Silva, Rudiger, Ris-Džejms Čilvel, Kante, Žoržinjo, Maunt, Pulišić, Verner.

Kurir sport / Gojko Filipović