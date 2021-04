UŽIVO, VIDEO: Real Madrid - Čelsi (21.00), borba TITANA za finale!

Sastavi:

Real: Kurtoa, Načo, Varan, Militao, Karvahal, Modrić, Kasemiro, Kros, Marselo, Benzema, Vinisijus.

Čelsi: Mendi, Kristensen, Silva, Ridiger, Čilvel, Kante, Žoržinjo, Aspilikueta, Pulišić, Maunt, Verner.

Fudbaleri Reala dočekuju Čelsi, a ono što ovo polufinale čini posebno zanimljivim je podatak da će se dva evropska fudbalska velikana sastati međusobno prvi put u najjačem takmičenju.

Igrali su Real i Čelsi tri utakmice u Evropi, ali u Ligi šampiona nikad. Interesantno je i to što se ni u ovom veku nikada nisu sastali. Dvomeč iz 1971. godine u Kupu pobednika kupova završen je bolje za engleze, koji su posle 1:1 u prvom susretu 19. maja, u drugom, ponovljenom, dva dana kasnije, slavili sa 2:1. Više razloga za slavlje imali su londonski "plavci" i u UEFA Superkup 28. avgusta 1998. godine kada su savladali Real sa 1:0 i stigli do trofeja.

Teorija po kojoj će sudije večeras servirati hladnu osvetu Madriđanima zbog pokušaja osnivanja Superlige ne brine mnogo menadžera Reala Zinedina Zidana, koji zna kako njegova ekipa mora da odradi posao u 90. minuta.

- Sudija će raditi svoj posao, a mi ćemo igrati fudbal. Ako budemo mislili da ćemo biti oštećeni ili da će biti nepravde, bićemo u problemu i zabrljaćemo. Moramo se fokusirati samo na igru - poručio je Zidan.

Njegov kolega sa klupe Čelsija Tomas Tuhel as priličnom dozom optimizma ulazi u dvomeč sa Realom i poručuje da će se njegov tim pokazati u najboljem svetlu:

- Osećam da možemo da igramo na visokom nivou, a ako to ne uspemo, možemo da sprečimo protivnika da igra dobro. Moji igrači su spremni da rade i da istrpe sve. Nadam se dobroj partiji u Madridu jer je to predulosv da stignemo do finala.

A šta očekivati večeras? Nadamo se dobroj utakmici dva velika tima. Fudbalski znalci i mediji se ne bave prognozama rezultata, ali se može pronaći nagađanje u kakvim će sastavima Real i Čelsi istrčati na teren. Po nama su ovo najverovatnije ekipe koje će odabrati Zinedin Zidan s jedne i Tomas Tuhel s druge strane.

