JADNO JE TO ŠTO JE LALATOVIĆ URADIO: Član uprave Vojvodine kojeg je trener prozvao odgovorio na optužbe VIDEO

- Nisam video konferenciju, ali sam čuo, poslali su mi ljudi link. Mogu samo da kažem da je to što je uradio Lalatović jadno - rekao je Tanović., koji tvrdi da nije razgovarao sa sudijama i tražio isključenje trenera Vojvodine, što je Lalatović rekao:

- Ako kažem da je to što je uradio jadno, to znači da nisam. Ja sam bio njihov kolega toliko godina, tako nešto nikad ne bih uradio. Profesionalno radim da pomognem Vojvodini, neću uopšte da se bavim Nenadom Lalatovićem, ima ko će da se bavi njim - kratko je u izjavi za Telegraf rekao Dragomir Tanović.

foto: Starsport©

Podsetimo, Lalatović je medijima izneo sledeće:

- Mnogi se pitaju zašto sam sedeo protiv Metalca i nisam ustajao. Razlog za to je, moram da kažem, presedan u srpskom fudbalu. Gospodin Tanović, bivši sudija koji radi u klubu je pred utakmicu sa Zlatiborom bio kod sudija i tražio od njih da ja budem isključen. To je nešto što ja nisam hteo da prećutim. Obratio sam se ljudima iz kluba, rekao gospodinu Kosanoviću koji je proverio tu informaciju i istu je potvrdio.

- Mislim da nijedan trener Vojvodine nije to doživeo, a ja mislim da ja to nisam zaslužio. Još su to ljudi koji rade u klubu… Nije sad tu ni najveći problem Tanović, koji je javno pljuvao o svojim kolegama i pokazao im kakav je prijatelj, tako da te sudije nemaju razlog da ga štite. Voleo bih da javno izađu i kažu šta je to tačno tražio od njih.

foto: Starsportphoto

- Ovu informaciju, kao što sam rekao, može da potvrdi i sportski direktor Kosanović. Nije njemu lako, ne zna na čiju će stranu – da li moju ili njihovu. On niti smrdi niti miriše i on mi vrda kao riba u moru, onako malo veća. Mene zanima ko stoji iza Tanovića, ko je to naručio. Koji se scenario meni spremao, koliko bi me kaznili.

- Voleo bih da se sve ovo ispita. Zamislite, ja budem isključen, sudije padnu pod Tanovićev uticaj i kažu da sam ih opsovao. Pokrene se disciplinski postupak protiv mene i nakon toga budem suspendovan na šest meseci ili više. Mogao bih da se pravdam, niko mi ne bi verovao, jer je očigledno napravljen neki plan protiv mene. Vidim da smetam ovde, ali nemojte da mi uništite karijeru - rekao je Lalatović.

Kurir sport / Telegraf.rs