NENAD LALATOVIĆ ODGOVORIO TANOVIĆU: Jadno je to što ste po emisijama pričali o vašim kolegama sa kojim ste delili hleb!

Trener fudbalera Vojvodine Nenad Lalatović novom burnom konferencijom najavio je meč 34. kola Superlige Srbije protiv Crvene zvezde, ali se dotakao i situacije u samom klubu.

Nakon odgovora Tanovića na prozivke Lalatovića putem konferencije, usledio je novi ekspresan odgovor trenera Vojvodine upućen direktoru stadiona.

foto: Starsport©

- Oglašavam se poslednji put u vezi Tanovića pošto je rekao da je jadno to što sam ja izjavio. Gospodine Tanoviću jadno je to što ste vi išli u Insajder i javno pokušavali da optužite sudije, svoje kolege sa kojima ste radili i jeli zajednički hleb i javno govorili o njima loše i na taj način da je dokazano bi te vaše kolege bile u zatvoru. E, to je gospodine Tanoviću jedino jadno. Javno kažem da sam spreman ds se suočim sa gospodinom Tanovićem i sudijama koje su bile na tom meču i onom koji laže da doživotno ode iz srpskog fudbala. Sve to zna nas sportski direktor Kosanović koji je taj isti sudija potvrdio da sam ja u pravu i da je gospodin Tanović tražio od njega da budem isključen. Tražim javno da se oglasi i kaže ono sto mu je sudija rekao. Ovo je moje poslednje oglašavanje a ja sam spreman da idem na poligtaf i suočavanje sa sudijama i gospodinom Tanovićem. Podvlačim, jadno je sto si hteo da ljude sa kojima si jeo isti hleb u zatvor. U celoj toj priči Tanović je izvršio nečije naređenje i on me ne zanima. Kakav je čovek to je javno pokazao u Insajderu prema ljudima sa kojima je radio - završio je Lalatović.

