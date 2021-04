OPTIMIMIZAM JE MERA OVOG PROLEĆA: Napredak pred utakmicu sa TSC u Senti

Napredak se nalazi u seriji odličnih igara i takmičarskih rezultata, skočio je na 13. mesto na tabeli, ali posao oko opstanka u eliti nije završen. Čarapanima predstoje teške utakmice do kraja šampionata u Ling long Super ligi Srbije, a prva na redu je sa odličnom ekipom TSC u Senti.

- Učinićemo sve da pobedimo i olakšamo finiš, koji će svakako biti težak. Imajući u vidu rezultate u poslednje vreme podigla se kvota za opstanak, pa sad neki smatraju da će biti potrebno 50 bodova, što je suludo. TSC je ozbiljna ekipa, odlično vođena od strane Mladena Krstajića i njegovog stručnog štaba. U pitanju je odličan tim, koji je već dugo na okupu, uigran i neće nam biti lako, a smatram da će odlučivati nijanse i voleo bih da budu na našoj strani, jer ne želimo da skrenemo sa utabanog puta. Za nas je dobar rezultat i nerešeno, ali cilj je pobeda, jer posle ovog, čeka nas još jedan težak ispit, protiv Čukaričkog, na domaćem terenu - kaže šef Stručnog štaba Napretka Milan Đuričić.

Jedan od golgetera u trijumfu Kruševljana nad Proleterom iz Novog Sada Mitar Ćuković izražava spremnost za novi podvig:

- Čeka nas teška utakmica, jer domaćin ima odličan tim, sa mnogo kvalitetnih pojedinaca. I mi smo u odličnoj formi i želimo da nastavimo uspešnu seriju. Sada smo u situaciji da sve zavisi isključivo od nas i hoćemo da tako bude do kraja. Atmosfera u ekipi je sjajna, a o tome svedoče i rezultati - ističe on.

Trener Đuričić je na današnjoj konferenciji za novinare dodao:

- Ništa bolje ne pravi atmosferu od rezultata, još kada uspehe sa terena prati klupsko rukovodstvo, a naše upravo to čini na najbolji način, onda je situacija ovakva – odlična i to me raduje.

Saša Marjanović trenira sa timom, ali nije još uvek spreman za novi takmičarski izazov, lakšu povredu ima mladi Nenad Ivanić, a svi ostali jedva čekaju sudijski zvižduk za početak nove utakmice, koja se igra sutra na Gradskom stadionu u Senti sa početkom u 14,45.

